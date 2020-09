Marcel Ciolacu: PNL manipulează raportările cazurilor de coronavirus. Au înnebunit?

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat duminică seară la România TV că raportările zilnice ale cazurilor de coronavirus „sunt prezentate astfel incat sa poate fi manipulate”.

„Le manipuleaza. Eu nu spun ca sunt false, dar sunt prezentate astfel incat sa poate fi manipulate. Le prezinta in functie de cum doresc. Tin testele de pe o zi pe alta, se mai amana rezultatele in functie de cat de multi vrem sa declaram sau nu. De ce nu e nimeni de la presa in acel centru de coordonare, ca sa fie transparent ? (...) Nu s-a inventat Ceausescu iar. Nu sunt sanatosi la cap? Te joci cu sanatatea oamenilor si ii minti in fiecare zi ca sunt eu de vina? E mai rau ca pe timpul lui Ceausescu. Au innebunit? Nu le e rusine? Vor sa puna mana pe putere prin orice mijloace”, a declarat Marcel Ciolacu.

