Marcel Ciolacu spulberă avertismentele apocaliptice și dă asigurări că sunt bani la buget: 'Va fi un an istoric'

Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți că nu se pune problema să se taie salarii sau sporuri din administrația publică, dând asigurări că sunt bani la buget. Mai mult, el a dat asigurări că România va avea una dintre cele mai mari creșteri economice din UE.

„Tocmai v-am anunțat. Avem o colectare mai mare ca anul trecut cu 25 de mld, iar tot ce s-a programat ca și încasări anul acesta de la Ministerul de Finanțe și-a făcut planul. (...) Și anul trecut am dat faliment tot anul, și când am luat Guvernul am avut un faliment și o apocalipsă, am avut un deficit, am avut că ne dau afară din Europa. Am rezistat și toate s-au întâmplat așa cum am prevăzut. Sunt bani și avem un echilibru macro-economic și vom avea una dintre cele mai mari, prima sau a doua, creșteri economice din UE. Mai mult, va fi un an istoric în ceea ce privește investițiile atât din fonduri europene, cât și din bugetul de stat. Cu adevărat România a intrat într-o dezvoltare pe tot teritoriul”, a spus Marcel Ciolacu.