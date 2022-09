Ciolacu îl atacă iar pe Virgil Popescu: 'Hai să fim corecți, tot răul vine de la liberalizarea energiei' (video)

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la România TV, că „tot răul care se întâmplă în acest moment” este rezultatul liberalizării pieței energiei, un nou atac din seria reproșurilor la adresa ministrului PNL al Energiei, Virgil Popescu, pe care social-democrații îl vor schimbat din Guvern.

„Hai sa fim corecti, tot raul care se intampla in acest moment, fara sa atac pe nimeni personal, coalitia, este de la o liberalizare a energiei total haotica, fără nicio gandire. Normal ca anumiti oameni care ai fost implicati in aceasta liberalizare se lupta sa ramana lucrurile la fel. Un singur lucru benefic intre ghilimele avem de la acea liberalizare, s-au reinventat baietii destepti din enrrgie. Dupa ce s-a dat ordonanta (cea mai recenta OUG anti-specula in energie, n.red.), a inceput sa se reaseze piata, ati vazut, de la 600 de euro megawattul s-a vandut cu 300 de euro, deci la jumatate de pret intr-o singura zi”, a declarat Ciolacu.

El a explicat ca la motiunea simpla impotriva lui Virgil Popescu PSD „colegii mei au votat pentru continuarea acestei coalitii, pentru ca un vot contra unui ministru ar insemna ca acea coalitie nu mai functioneaza”.