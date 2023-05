Mare grozăvie în Kenya. Corpurile adepților cultului religios care au murit de foame `pentru Isus` au organe interne lipsă

Autopsiile cadavrelor găsite în gropi comune, legate de un cult religios din Kenya, au dezvăluit organe dispărute și au ridicat suspiciuni de recoltare forțată. Achetatorii se pregătesc nouă rundă de exhumări, în zilele ce urmează.

Gropile comune au fost găsite luna trecută, în apropierea orașului Malindi, de pe coasta Oceanului Indian. Descoperirea, care a șocat întreaga țară a fost numită „masacrul pădurii Shakahola”, scrie The Guardian.

Poliția crede că majoritatea cadavrelor aparțin adepților autoproclamatului pastor Paul Nthenge Mackenzie, care este acuzat că le-a ordonat acestora să moară de foame „pentru a-l întâlni pe Isus”.

Controversial shakahola Massacre cult leader who asked his followers to FAST to death, Mzee pastor Paul Nthenge Mackenzie, his wife Rhoda Mumbua Maweu and 16 other co-accused persons have accused police of denying them FOOD while behind bars. pic.twitter.com/YnuqaLxIpl