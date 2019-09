Marea Britanie: Boris Johnson, în ofensivă înaintea deschiderii conferinţe anuale a Partidului Conservator

Prim-ministrul britanic Boris Johnson a trecut duminică la ofensivă în privinţa Brexit-ului, angajându-se să-l pună în aplicare cu orice preţ la 31 octombrie, în pofida haosului politic în care se află Marea Britanie, notează AFP, conform agerpres.ro.

Într-un interviu acordat duminică pentru BBC, înaintea deschiderii conferinţei anuale a Partidului Conservator, la Manchester, Boris Johnson a afirmat că 'cel mai bun mijloc de a pune capăt' disensiunilor legate de ieşirea din UE 'este de a pune în practică Brexit-ul la 31 octombrie şi a permite ca această ţară să meargă mai departe'.'Cred că toată lumea ar trebui să se calmeze', a declarat el la BBC, considerând că el însuşi a fost 'un model de reţinere'.Întrebat dacă va demisiona pentru a evita să fie obligat să solicite Uniunii Europene o amânare a Brexit-ului dincolo de 31 octombrie, Boris Johnson a răspuns: 'Nu, mi-am asumat să condus partidul şi ţara mea într-un moment dificil şi voi continua să fac asta. Cred că este responsabilitatea mea să fac asta'.Boris Johnson a promis deja că va scoate Regatul Unit din UE cu sau fără un acord, chiar dacă parlamentul a votat o lege care îi cere să solicite o nouă amânare a datei Brexit-ului în absenţa unui acord validat de legislativ.Johnson şi-a acuzat duminică adversarii că îşi ascund intenţiile reale - împiedicarea Brexit-ului - în spatele 'unui mare nor de indignare', şi, în schimb, a dat asigurări că are 'şanse bune' să încheie un acord de divorţ' cu UE'Ceea ce încearcă (Boris Johnson) să facă este să maximizeze sprijinul alegătorilor care susţin ''Leave'' (ieşirea din UE)', a comentat pentru AFP Chris Curtis, director de cercetări politice al institutului YouGov.Strategia sa pare să dea roade, două sondaje publicate de YouGov şi Opinium în această săptămână creditând Partidul Conservator cu un avans de 11, respectiv 12 puncte procentuale în faţa laburiştilor.Miercuri, Boris Johnson va absenta de la tradiţionalele întrebări adresate prim-ministrului în Camera Comunelor, pentru a rosti în schimb discursul de închidere a conferinţei Partidului Conservator.'Va fi ocazia de a cimenta debutul unei campanii electorale', a explicat pentru AFP Oliver Patel, de la University College din Londra. La fel ca numeroşi alţi observatori ai scenei politice britanice, el consideră inevitabile alegeri în lunile următoare pentru ieşirea din impas.În acelaşi interviu, Boris Johnson a respins toate acuzaţiile de abuz în serviciu în timpul mandatului de primar al Londrei, după ce presa a scris despre legăturile sale cu o femeie de afaceri americană care ar fi beneficiat de fonduri publice în acea perioadă.'Am fost mândru de tot ce am făcut ca primar al Londrei', a spus el la emisiunea 'The Andrew Marr Show'.Duminică, guvernul condus de Boris Johnson a promis un pachet de 13 miliarde de lire (14,6 miliarde de euro) pentru construirea sau renovarea a 40 de spitale în următorii zece ani.