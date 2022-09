Marea Britanie schimbă bancnotele, rugăciunile și imnul național, după moartea Reginei Elisabeta a II-a

„God Save The King”. O schimbare importantă, deoarece „God Save The Queen” este o frază iconică, pe care multă vreme britanicii nu o vor pronunța. Astfel, imnul național se adaptează. „God save our gracious Queen! Long live our noble Queen! God save the Queen! Send her victorious, Happy and glorious, Long to reign over us, God save the Queen” sunt cuvinte care vor trebui adaptate.

O altă schimbare, timbrele. Odată cu schimbarea monarhului, Royal Mail va emite noi timbre cu portretul Regelui Charles al III-lea. Ultimele timbre au fost înlocuite cu portretul Elisabetei a II-a la câteva săptămâni după moartea Regelui George al VI-lea, în 1952. Timbrele originale au fost înlocuite cu o fotografie de profil a Reginei în 1967, într-un set cunoscut sub numele de seria Machin. De atunci nu au mai fost actualizate, probabil la cererea reginei însăși, scrie rador.ro.

Bancnotele vor fi și ele reînnoite, dar după mult mai mult timp pentru că cele aflate în circulație vor rămâne valabile (4,5 miliarde de bancnote cu chipul reginei), spune Banca Angliei: „Actualele bancnote cu imaginea Majestății Sale Regina vor continua să aibă curs legal. Un anunț suplimentar cu privire la bancnotele existente în Banca Angliei va fi făcut odată respectată perioada de doliu”.

Este și „problema rugăciunilor”, care trebuie schimbate, dar numai printr-o lege specială sau printr-un mandat regal. Între timp, preoții le pot adapta, astfel încât să vorbească despre noul rege, Charles al III-lea.