Marele turneu de DOTA 2 se joacă fără spectatori: organizatorii au anunțat ce se întâmplă cu fanii care au luat bilete

Dezastrul sanitar din România mai face o victimă. Turneul de DOTA 2 de pe Arena Naţională din Bucureşti va avea loc fără spectatori. Gigantul din gaming a menţionat că noile restricţii locale din Bucureşti cu privire la COVID au jucat un rol în această decizie. Organizatorii au anunțat faptul că fanii vor primi o rambursare automată a sumelor plătite pentru biletele la acest eveniment.

The International 10, ce are loc pe Naţional Arena, se va desfăşura fără public, a anunţat într-un comunicat compania Valve.

Ultimele două turnee majore de Dota 2 au fost jucate fără spectatori, însă toată lumea spera ca TI10 să fie jucat ca în trecut, cu o mulțime de oameni pe stadion, informează Mediafax.

„Am evaluat cu atenție creșterea continuă a cazurilor Covid în România, precum și introducerea noilor restricții locale în București. Pentru a asigura siguranța tuturor jucătorilor, talentelor și personalului de producție care participă la eveniment, am decis să rambursăm toate vânzările de bilete pentru The International 2021. Nu am vrut nimic altceva decât să primim fanii în direct la eveniment, dar nu mai putem face acest lucru într-un mod care ne permite să acordăm prioritate sănătății și bunăstării atât a membrilor publicului, cât și a participanților. Cei care au cumpărat bilete vor primi automat o rambursare completă. Internaționalul 2021 va începe conform planificării pe 7 octombrie și așteptăm cu nerăbdare să primim pe scenă cele mai bune echipe Dota din lume și să împărtășim experiența online cu milioane de fani din întreaga lume”, au spus cei de la Valve.

Iniţial, TI10 urma să fie găzduit la Stockholm, Suedia, dar a fost mutat în iunie la Bucureşti pentru a putea să se desfăşoare cu spectatori. Situaţia sanitară din România era încurajatoare la vreme respectivă.

TI10 este încă programat să înceapă cu etapa grupelor pe 7 octombrie. Valve nu a dezvăluit încă un program complet, dar a confirmat că evenimentul va începe conform planificării, fără alte întârzieri.

Decizia de a desfăşura turneul fără spectatori are un impact financiar semnificativ pentru compania ce a plătit 500.000 de dolari pentru închirierea arenei din Bucureşti.