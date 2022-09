Maria Grapini dă de pământ cu Ursula von der Leyen: Cum să ameninți oamenii din Italia că le tai banii pentru vot?

Europarlamentarul Maria Grapini dă de pământ cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a amenințat Italia cu tăierea fondurilor dacă va vota cu exremiștii. Grapini spune că un astfel de comportament e nepermis și speră ca pe numele șefei CE să fie depusă o moțiune.

"Rezultatul votului din Italia a fost influientat de presedinta Comisiei europene, din punctul meu de vedere!

In perioada votului si-a permis ( presedinta CE) sa anunte public ca, daca va castiga dreapta extrema, Italiei i se vor taia fondurile europene. Dupa ce cu doua saptamani in urma aceasta doamna care nu a inteles care si cat ii sunt atributiile,trimitea cetatenii cu facturile care nu le pot plati la Putin, de parca cetatenii cu cele mai mici venituri ar fi mentinut dependenta gazelor de Rusia,iata ca recidiveaza si face declaratii auritoare! In primul ca ea nu poate “taia” fonduri sau da fonduri din bugetul UE ci poate doar propune.

In al doilea rand nu poti sa pretinzi si sa conditionezi alocarea fondurilor europene de functionarea statului de drept si tu sa nu respecti votul cetatenilor dintr-o tara! Si in al treilea rand nu te pronunti( ameninti) in perioada votului! Sper sa se bucure doamna Ursula Von der Leyn de prima motiune de cenzura a unui presedinte al CE din istoria UE", scrie Grapini pe Facebook.