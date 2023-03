Marian Godină anunță boicotarea Auchan, după eliminarea casierelor: 'Îi punem pe clienți să fie casieri pentru noi, gratis'

Auchan a decis să își pună la muncă clienții și a desființat casele de marcat. Astfel, clienții trebuie să își scaneze singuri produsele achiziționate, dacă vor să achiziționeze produse de la acest lanț de hipermarketuri.

Mulți dintre clienți sunt nemulțumiți de decizia luată, iar printre ei se remarcă și controversatul polițist Marian Godină. Acesta a anunțat că va boicota magazinele Auchan.

”Auchan nu a fost niciodată unul dintre magazinele mele preferate, întotdeauna l-am perceput rece și neprimitor, dar cu toate astea făceam uneori cumpărături și de acolo.

Ultima dată când am mers, am observat că nu mai există case. Aveam ditamai coșul plin ochi cu tot felul de produse pe care am realizat că va trebui să le scanez. Aveam opțiunea să abandonez coșul așa plin cum era și să îmi văd de treabă, dar nu am făcut-o gândindu-mă că un om va trenui să așeze la loc toate produsele alea adunate de prin tot magazinul.

M-am apucat să le scanez singur, stângaci, pentru că eu nu sunt casier, dar Auchan a ținut să mă transforme în unul. Nu știu ce s-a întâmplat cu acele doamne care lucrau la case, nu știu dacă au fost disponibilizate, dar sigur prin metoda asta magazinul face economie.

Economie care, cel mai probabil, se traduce în profit, cel puțin eu așa o văd.

Adică dăm afară casierii și îi punem pe clienți să fie casieri pentru noi, gratis. Măcar de erau produsele mai ieftine, dar sunt la fel ca înainte.

Așadar, eu nu vreau să fiu casier gratuit pentru nimeni, nici pentru Auchan, nici pentru mine.

Aaa, că se întâmpla să intru în ditamai magazinul doar pentru câteva produse, îmi și conveneaau casele alea unde îmi scanam singur o apă și un bax de scutece, dar când aveam un ditamai coșul plin preferam să stau la o casă clasică.

Acum vor spune unii că ăsta e progres, a avansat tehnologia. Eu consider că nu e așa, ci doar s-a schimbat omul care scanează produsele, adică din casierița care avea un salariu să facă asta, a devenit casier clientul, fără să fie recompensat nici măcar cu o reducere.

Dacă intram în magazin, umpleam coșul, ieșeam liniștit și primeam un mesaj că mi-a fost debitat contul cu contravaloarea produselor din coș, fără să trec pe la vreo casă, aș fi numit asta progres.

Dar soluția mea e simplă, nu mă mai duc la Auchan, la fel cum celor care le place asta pot merge în continuare, că doar e evoluția tehnologiei și "cost saving".

Aștept acum să apară restaurantele în care mergi în spate să-ți faci o omletă, iar la final te duci cu farfuria să o speli.”, a anunțat Godină.