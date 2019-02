Marian Oprișan îl pune la pământ pe Liviu Dragnea: 'De când a ajuns la București, s-a metamorfozat! Face pe stăpânul partidului'

Comitetul Executiv al PSD a votat, marți, după patru ore de discuții, nominalizarea lui Daniel Suciu ca vicepremier și ministru al Dezvoltării și a lui Răzvan Cuc la Ministerul Transporturilor. Marian Oprișan a făcut scandal în timpul ședinței, nemulțumit de nominalizarea lui Cuc la Transporturi.

După CEX, Oprișan l-a pus la pământ pe Liviu Dragnea, pe care îl acuză că s-a schimbat de când a ajuns șef la București și că se crede stăpânul PSD. Liderul din Vrancea i-a amintit lui Dragnea că el a înființat PSD și că în toamna acestui an trebuie făcut un Congres.

”PSD și ALDE au majoritate. S-a considerat că e mai rapid propunerea făcută de premierul Viorica Dăncilă. Ce am avut de spus am spus în interior. În 2019 se finalizează și mandatul lui Dragnea, și mandatul conducerii partidului și trebuie făcut un Congres în octombrie. Mai greșeșete și el din când în când, dar e băiat bun. Noi despre restructurarea guvernului am mai vorbit. Restructurarea Guvernului era propice. Am propus restructurarea Guvernului pentru a nu mai trece prin furcile caudine de la Cotroceni.

Programul de guvernare e în parametrii optimi. O felicit pe doamna premier că a rezistat la înjurături. Răzvan Cuc a muncit mult la Transporturi, atunci el și-a dat demisia, a fost supărat.

Asta e formula care s-a adoptat, așa au votat colegii mei. Eu nu m-am opus. Eu am înființat PSD. Am o relație principială cu Liviu Dragnea, instituțională. Dragnea, de când a ajuns la București, s-a metamorfozat, cu anumite valențe. Mai face și el, din când în când, pe stăpânul partidului. PSD și CEX funcționează foarte bine pentru că suntem un partid viu, dacă nu am fi, nu am putea merge mai departe.”, a spus Marian Oprișan.