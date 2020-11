Marile proiecte ale Brașovului: spital regional, transport metropolitan feroviar, Poiana Brașov

Marile proiecte ale Brașovului care vor fi propuse pentru a primi finanțări nerambursabile sunt spitalul regional, transportul metropolitan feroviar și transformarea zonei Poiana Brașov într-o stațiune de patru anotimpuri. Tot la Poiana Brașov ar urma să fie extins domeniul schiabil, anunță MEDIAFAX.

Marile proiecte ale Brașovului care vor fi propuse pentru a primi finanțări nerambursabile prin Planul Național de Recuperare și Reziliență au fost subiectul discuției de marți dintre primarul orașului Brașov, Allen Coliban, și ministrul Fondurilor Europene, Ioan-Marcel Boloș. Cei doi au discutat despre modul cum pot fi obținute finanțări nerambursabile proiectele spitalul regional, transportul metropolitan feroviar și extinderea domeniului schiabil.

„A fost o întâlnire foarte utilă, o întâlnire pe care o avem periodic cu Ministerul Fondurilor Europene, în care am făcut o trecere în revistă a principalelor proiecte pe care Brașovul intenționează să le depună pe Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectele principale sunt Spitalul Regional, unde suntem în grafic și am primit asigurări că ne vom afla în prima serie de spitale ce vor fi finanțate, vorbim despre transportul metropolitan feroviar - iar aici am primit felicitări pentru stadiul în care ne aflăm, Brașovul fiind într-o poziție foarte bună comparativ cu alte proiecte din țară - și extinderea domeniului schiabil din Poiana Brașov și transformarea Poienii Brașov într-o stațiune de patru anotimpuri, unde avem documentațiile pregătite, dar trebuie să le adunăm într-un proiect unic, cu indicatori agregați“, a declarat primarul Allen Coliban.

Potrivit informațiilor oficiale, România are un buget din fonduri externe rambursabile și nerambursabile estimat la 79.9 miliarde de euro, care urmează a fi aprobat de Parlamentul European. Din această sumă, mecanismului de redresare și reziliență îi sunt alocate 30,4 miliarde lei, dintre care 13,7 miliarde euro sub formă de granturi și 16,6 miliarde euro sub formă de împrumuturi.