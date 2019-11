Marius Șumudică, antrenorul echipei Gazișehir Gaziantep: 'E foarte riscant primul 11 al României. Coman nu trebuia să lipsească'

Marius Șumudică, antrenorul echipei Gazișehir Gaziantep, a analizat primul 11 al României trimis în teren pentru partida cu Suedia, din preliminariile EURO 2020, care se poate dovedi decisivă în vederea calificării la turneul final, anunță MEDIAFAX.

Tehnicianul din Turcia este de părere că selecționerul Cosmin Contra a greșit în alegerea sistemului de joc și a anumitor jucători trimiși în teren. Șumudică spune că nu există experiență în centrul defensivei, iar Nicușor Bancu nu este un fundaș stânga veritabil.

"Orice român trebuie să aibă emoții și e firesc. Nu știu dacă pot să fiu optimist. Avem un meci greu, e un meci de calificare pe care trebuie să-l câștigăm, altă soluție nu există. N-aș vrea să fiu în pielea selecționerului, am și văzut primul 11. Din punctul meu de vedere e foarte riscant. El știe mai bine. Din afară, eu cred că nu există balans în ceea ce privește alcătuirea echipei. E adevărat, lumea gustă din punct de vedere ofensiv, dar să nu uităm că Nedelcearu și Rus sunt doi jucători care au doar un meci împreună la prima reprezentativă. Duc lipsă din punct de vedere al experienței. Bancu nu e un fundaș stânga, spun asta de doi-trei ani.

Nu vreau să par atotștiutor sau să critic. Asta e părereea mea, e mijlocaș de bandă sau în cel mai bun caz poate juca fundaș într-un sistem 3-5-2. Mogoș, nu știu, nu-l cunosc, dar am văzut că în multe partide a jucat și mijlocaș dreapta, deci cu siguranță are valențe ofensive. Practic, ne apărăm în cei doi fundași centrali și Băluță. Să zic și Mogoș, deși e destul de înalt. Nu-l cunosc foarte bine și nu vreau să mă pronunț. Avem foarte mari probleme din punct de vedere defensiv. Doi atacanți, am schimbat foarte des sistemul. Noi nu doar că schimbăm jucătorii, dar și sistemul. Din punct de vedere defensiv cred că vom avea de suferit. Să dea Dumnezeu să atacăm, să punem probleme și să nu avem de suferit în defensivă.", a declarat Șumudică, vineri seara, la Digi Sport.

Ulterior, Șumudică a spus că nu înțelege de ce Florinel Coman nu este titular într-o astfel de partidă și a explicat în ce mod ar fi jucat în partida cu Suedia dacă ar fi fost în locul lui Cosmin Contra

"Eu cred că trebuia să înceapă într-un 4-2-3-1. Am văzut ce a spus și domnul Gheorghe Mulțescu, care are multă experiență. Trebuie să joci cu doi închizători, care să dea echilibru în mijlocul terenului. Eu nu înțeleg de ce Coman nu face parte din primul 11. El și Mihăilă sunt cei mai în formă din campionatul României. La noi sunt jucători foarte puțini care fac diferența perpendicular pe poartă, gen Panduru, pe vremuri. Sunt rari! Noi avem Coman, care poată să facă lucrul ăsta, îl avem și pe Mitriță. Nu vreau să vorbesc într-un mod deranjant de Deac, dar ca putere și mental, Coman nu trebuia să lipsească. Ar fi trebuit Coman în stânga, Mitriță în dreapta, iar în spatele vârfului Stanciu, Hagi sau Budescu. Să dea Dumnezeu să mă înșel și Contra să aibă dreptate și să câștige acest joc de o manieră categorică", a mai spus Șumudică.

Echipele din România-Suedia:

România: Tătăruşanu - Mogoş, Rus, Nedelcearu, Bancu - Deac, Stanciu, Băluţă, Mitriţă - Puşcaş, Keşeru

Rezerve: Lung, Niţă, Benzar, Toşca, Cristea, Alibec, Hagi, Marin, Budescu, Nistor, Cicâldău, Coman

Selecţioner: Cosmin Contra

Suedia: Olsen - Lustig, Lindelof, Granqvist, Bengtsson - Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg - Berg, Quaison

Rezerve: Johnsson, Nordfeldt, Svanberg, Sema, Svensson, Helander, Isak, Tankovic, Gagliolo, Jansson, Andersson, Kulusekvski

Selecţioner: Jane Andersson

România va înfrunta Suedia, vineri, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, în penultimul meci din grupa F de calificare la EURO 2020. Tricolorii trebuie să obţină o victorie (cu 1-0 sau la cel puţin două goluri diferenţă) şi să înregistreze cel puţin o remiză contra Spaniei, luni, de la ora 21:45, la Madrid, pentru a se califica la turneul final din actualele preliminarii.

În cazul în care România nu va reuşi calificarea la Campionatul European din preliminariile clasice, tricolorii vor mai avea o şansă la barajul din Liga Naţiunilor, care presupune disputarea a două runde (semifinale şi finală). Tragerea la sorţi pentru acest baraj va avea loc vineri, 22 noiembrie.