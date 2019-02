Marius Vintila, Prim-vicepreședinte PNL București, replică dură pentru primarul Florea: Cum să vrei să faci ceva în plus, când tu nu ai făcut nimic până acum?

Primarul Sectorului 5 persistă în goana sa după imagine, în loc să își îndeplinească atribuțiile și să muncească în folosul locuitorilor Sectorului 5, susține prim-vicepreședintele PNL București, Marius Vintilă, într-un comunicat remis redacției.

”Primarul Florea solicită pentru a nu știu câta oară Primăriei Capitalei să îi dea în administrare toate spațiile verzi de pe raza sectorului. De fiecare dată, solicitarea primarului s-a lovit de refuzul Consiliului General din cauza unui singur motiv – Primăria Sectorului 5 nu este în stare să facă acest lucru.

Acest fapt este dovedit de realitatea incontestabilă din teren. Primăria Sectorului 5, deși are în administrare cea mai mică suprafață de spațiu verde din București, nu este capabilă să gestioneze nici ce are în prezent. Dovadă stau imaginile dezolante din parcurile Sectorului 5. Zone de depozitare a gunoiului, mașini parcate, arbori distruși, betoane, toate acestea descriu cel mai bine parcurile administrate de primărie. Reprezentanții PNL în Consiliul General s-au opus de fiecare dată acestui demers, din cauza acestor dovezi de necontestat a incompetenței Primăriei de sector.

Puținele spații verzi pe care primarul Florea le administrează arată cel mai rău din întreaga Capitală – lipsa băncilor și a coșurilor de gunoi, lipsa unor dotări minimale în privința mobilierului urban, starea gazonului, copacii distruși și multe altele, sunt dovada vie a competențelor Primăriei Sector 5 în domeniul administrării spațiilor verzi. La toate acestea se adaugă și exemplele din ultimele zile, când Primăria a fost în plină acțiune de toaletare, sau mai bine zis de distrugere a arborilor. Această toaletare s-a făcut după ureche, fără îndrumarea unui specialist și într-o perioadă nepotrivita.

Dacă la toate acestea mai adăugăm și platformele betonate construite în parcuri prin distrugerea spațiului verde, pentru niște patinoare de sute de mii de euro care au funcționat o lună, putem vedea priceperea și grija primarului Florea în ceea ce privește amenajarea parcurilor din Sectorul 5. Să nu uităm episodul în care locuitorii sectorului au trebuit să protesteze în stradă pentru a opri Primăria să betoneze o mare suprafață din Parcul Romniceanu pentru construirea unui astfel de patinoar.

Drept urmare, vine în mod natural întrebarea: de ce vrea Primarul Florea să ia în administrare mai mult spațiu verde și mai multe parcuri, dacă nu este în stare să gestioneze nici măcar ce are acum în grijă. Nu mai vorbim de a construi ceva nou. Suntem în fața unui nou episod din lupta politică din PSD București? O nouă încercare a primarului de a își acoperi lipsa de rezultate? Sau poate pur și simplu este vorba de a avea mai mulți bani de cheltuit? Sau poate doar mai multe zone ofertante imobiliar în care să dea autorizații de construire?

Indiferent de răspuns, un lucru e sigur – nu asta așteaptă locuitorii sectorului de la o administrație locală și nu de asta au nevoie.

Sectorul 5 are cea mai mică suprafață de spațiu verde din București, mult sub media europeană. Sectorul 5 nu are nici un parc de dimensiuni considerabile. În Sectorul 5 nu s-a făcut nici o investiție majoră în ultimii ani în dezvoltarea de noi spații verzi sau facilități de agrement. Calitatea aerului și poluarea reprezintă o mare problemă în București și în Sectorul 5 în special. Lipsa spațiilor de agrement, de petrecere a timpului liber sau a bazelor sportive, sunt iarăși mari probleme ale sectorului. Acestea ar trebui sa fie prioritățile unei administrații competente. Acestea sunt prioritățile administrației liberale.

PNL prin reprezentanții săi în Consiliul General și în Consiliul Local au propus mai multe proiecte în acest sens. De la amenajarea de spații verzi noi și locuri de joacă pe terenurile libere între blocuri, la amenajarea unei baze sportive gratuite pentru tineri, până la amenajarea unuia dintre cele mai mari parcuri și zone de agrement din Capitala în aria delimitată de Parcul Izvor - Academia Română – Uranus și includerea curții din jurul Palatului Parlamentului. PNL va continua să vină cu soluții concrete și realizabile, în opoziție cu lipsa de interes a actualei administrații.

Vă prezint mai jos și câteva poze primite de la locuitorii din Sectorul 5, pentru a vă demonstra grija pe care o are astăzi Primarul Florea pentru spațiile verzi pe care le administrează.”, susține liberalul.