Mateo Susici: Mă simt foarte bine, am făcut 12 puncte, suntem foarte fericiţi

Fundaşul Mateo Susici a declarat, joi seară, că este foarte fericit după ce CFR Cluj a reuşit să acumuleze 12 puncte în grupa E şi să se califice în 16-imile Ligii Europa.

"Mă simt foarte bine, prima oară când am jucat în grupe, am făcut 9 puncte, acum 12, suntem foarte fericiţi. Nu am preferinţe de adversar, vreau să jucăm tot aşa şi să ne calificăm mai departe. Ştiam la început că va fi foarte greu, dar îi mulţumim Domnului că am reuşit. Dan Petrescu ne forţează să fim concentraţi tot timpul, azi am reuşit", a declarat Susici.

CFR Cluj s-a calificat în 16-imile Ligii Europa, după ce a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (goluri Burcă ’49 şi Djokovici ’70)), campioana Scoţiei, Celtic Glasgow, în etapa a VI-a a Grupei E. CFR Cluj este pentru a doua oară în primăvara Ligii Europa după sezonul 2012/2013, când a fost eliminată în 16-imi de Inter Milano (0-2 în deplasare şi 0-3). Sezonul acesta, CFR şi-a asigurat până acum din participarea sportivă în LE (fără market pool) suma de 6,2 milioane de euro.