Maternitatea Giulești a infectat din nou trei bebeluși cu stafilococ auriu: Abia au trecut patru luni de la ultima dezinfecție

Purtătorul de cuvant al Spitalului de Copii "Grigore Alexandrescu", Raluca Alexandru, a precizat, marți, că prezenţa stafilococului auriu a fost confirmată în cazul a trei copii născuţi la Maternitatea Giuleşti. Doi au fost externați, unul se află internat, starea lui fiind mai gravă, potrivit mediafax.

Purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii "Grigore Alexandrescu" a declarat, că cei doi bebeluși au fost internați în spital doar două, trei zile, aceștia având doar manifestări cutanate, însă cel de-al treilea se află în continuare sub supraveghere. Acesta din urmă are probleme respiratorii, fiind depistat cu hemocultură pozitivă cu stafilococ.

„Cei doi bebeluși care au fost cu manifestări cutanate nu au stat decât două - trei zile internați după care s-au externat, deci nu mai sunt în spital, iar cel cu probleme respiratorii, care a venit pe 4 mai, este în continuare internat. Are hemocultură pozitivă cu stafilococ, adică e puțin mai complicat”, a precizat medicul.

În acest moment, copilul este internat pe secția de Pediatrie, aflându-se sub tratament. În cazul său, stafilococul a fost depistat în sânge, motiv pentru care starea sa este una mai gravă decât în cazul celorlalți bebeluși, externați deja.

„Deocamdată este pe secția de Pediatrie internat, sub tratament (...) este stabil, dar are infecția puțin mai mare, mai agresivă. Stafilococul poate să fie doar pe zona de nas, piele, pe când în acest caz el a fost depistat în sânge, deci hemocultură poztivă , de asta e infecția mai complicată”, a concluzionat medicul.

Medicul Raluca Alexandru a precizat în același context că toți bebelușii cu probleme au început să vină la spital în perioada sărbătorilor pascale, ultimul ajungând să fie internat aici în data de 4 mai. „Doi copii au venit după 20-25 aprilie, în perioada sărbătorilor și ultimul a venit în data de 4 mai. Doi cu manifestări cutanate și unul cu probleme respiratorii, care mai este internat încă la noi”, a mai spus medicul.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii "Grigore Alexandrescu" a mai spus că părinții au venit cu bebelușii de acasă, aflându-se ulterior că toți s-au născut la maternitatea Giulești.

„Toți au venit de acasă, ulterior s-a aflat că au fost născuți la Giulești. (..) Au venit la 5 zile de la naștere, la 2 săptămâni de la naștere și la aproape o lună de la naștere. Cel care a venit acum și e mai grav puțin, cel cu probleme respiratorii, este la două săptămâni de la naștere”, informează medicul.

Ministrul Sănătăţii a confirmat prezenţa stafilococului auriu în cazul a doi copii născuţi la Maternitatea Giuleşti, însă a menţionat că momentan au loc verificări.

"Ministerul Sănătății a cerut Direcției de Sănătate Publică București să verifice informația apărută la Spitalul de Obsterică Ginecologie “Panait Sârbu” din Capitală, după ce la Spitalul de Urgență Copii Grigore Alexandrescu au fost internați doi copii infectați cu stafilococ auriu. Copiii au fost născuți în perioada martie-aprilie 2019 la Spitalul de Obsterică Ginecologie Panait Sârbu. Astfel, în perioada 08.05-15.05.2019, la cererea Ministerului Sănătății, inspectorii sanitari ai DSPMB însoțiți de medici epidemiologi din cadrul Compartimentului Supraveghere Epidemiologica si Control Boli Transmisibile vor verifica respectarea normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate actului medical, normelor tehnice privind curatenia, dezinfecția și sterilizarea, precum și normele tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale", arată Ministerul Sănătății

Potrivit reprezentanților ministerului, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București (DSPMB) a solicitat Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie ”Prof. Dr. Panait Sârbu” să transmită până pe 7 mai date referitoare la data internării mamelor, datele de naștere ale copiilor, tipul nașterii, diagnosticul la externare, precum și data externării.

"Totodata au fost solicitate masurile instituite in ceea ce priveste investigarea posibilului focar de stafilococie cu MRSA pentru copiii nascuti in perioada 25.03.2019-30.04.2019. Au fost solicitate spitalului rezultatele testelor efectuate in cadrul autocontrolui, in sectiile de neo-natologie, obstetrica-ginecologie, bloc operator, sterilizare si biberonerie precum si rezultatele testarii personalului privind portajul. Spitalul Clinic de Obstetrică si Ginecologie ”Prof. Dr. Panait Sârbu”, a solicitat DSPMB date referitoare la copiii născuti prin operatie cezariană în intervalul 25.03.2019-30.04.2019, cu posibile infectii stafilococice (MRSA), apărute după externarea lor din maternitate și internați ulterior în alte unități sanitare", potrivit sursei citate.

Direcția de Sănătate Publică a cerut, de asemenea, unităților sanitare publice și private să spună dacă în unitatea respectivă s-au prezentat/internat copii născuți în perioada 25.03.2019-30.04.2019, la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie ”Prof. Dr. Panait Sârbu” (Maternitatea Giulești), cu simptomatologie ce ar putea fi asociată infecției stafilococice cu MRSA.