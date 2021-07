Maxi Lopez şi-a anunţat retragerea din activitatea de fotbalist

Argentinianul Maxi Lopez, în vârstă de 37 de ani, fost component al echipelor FC Barcelona şi AC Milan, şi-a anunţat, joi, retragerea din activitatea de fotbalist.

“Vă mulţumesc tuturor pentru că m-aţi ajutat să-mi împlinesc visul. A fost o călătorie frumoasă!”, a notat Lopez pe Twitter.

Format la River Plate, Maxi Lopez a fost transferat în 2005 la FC Barcelona, unde a rămas doar un sezon. Apoi, el a jucat la echipe ca AC Milan, Sampdoria, Torino şi Udinese, dar şi la Vasco da Gama, mai recent (2018-2019) şi ultima dată la Sambenedettese (2020-2021).

Are în palmares trei titluri Clausura cu River Plate, două LaLiga, o Supercupă a Spaniei şi o Lig- a Campionilor cu FC Barcelona şi Cupa Guanabara cu Vasco da Gama.

Gracias a todos por ayudarme a cumplir mi sueño. Fue un viaje hermoso…



Thank you all for helping me fulfill my dream. It was a beautiful journey!!! pic.twitter.com/MqTUcZZG5u