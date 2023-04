Meciul Universitatea Craiova-CFR Cluj: Dan Petrescu: Azi am făcut 700 de meciuri ca antrenor şi îmi doream o victorie!

Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, duminică seară, după meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-1, că având în vedere faptul că a fost jocul cu numărul 700 pentru el ca antrenor şi-ar fi dorit o victorie, potrivit news.ro.

„A fost un meci foarte greu! Ştiam că echipa mea nu va fi bine azi. Nu am avut timp să pregătim meciul. Nu ştiu ce echipă va face punct sau puncte aici. După ce am luat golul am căzut, iar toţi cei care au intrat nu au adus nimic în plus, poate doar Hoban, cu experienţa lui. Trebuie sa ne mulţumim cu un punct. Va fi un play-off foarte strâns, vor fi multe egaluri. La golul primit, nu mă convinge linia trasă azi, la ofsaid, dar asta este România, noi tragem liniile alea cum vrem, ca lui CFR să nu-i fie bine. Azi am făcut 700 de meciuri ca antrenor şi îmi doream o victorie, nu ştiu cine mai face 700 de meciuri pe aici, prin România! Diferenţa au făcut-o schimbările, iar noi nu avem! Nu au avut atitudine, nimic! O să avem o discuţie în zilele următoare. Mai bine bag jucători de 15-16 ani decât jucători care nu dau totul pe teren”, a declarat Dan Petrescu.

Echipa Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, pe teren propriu, scor 1-1, meciul cu echipa CFR Cluj, contând pentru etapa a doua din play-off-ul Superligii.