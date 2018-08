Mediafax depune plângere PENALĂ pe numele lui Coldea, Maior, Kovesi și Tiberiu Nițu

Mediafax Group a depus luni plângere penală pe numele celor care au redactat și semnat protocolul PG-SRI nr.00750/003064, din 2009, fiind nominalizate 6 posibile infracțiuni, printre care abuz în serviciu și delapidare. Semnatarii protocolului sunt T. Nițu, F. Coldea, Codruța Kovesi și George Maior.

În plângerea penală a Mediafax Group,depusă luni la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, se arată că, începând cu 2014, subscrisa MEDIAFAX GROUP S.A. a fost supusă mai multor presiuni care, într-un final, s-au concretizat în numeroase controale din partea organelor fiscale locale și centrale, respectiv în constituirea unui dosar de urmărire penală.

Cu privire la efectele pe care le-a avut Protocolul de cooperare dintre Parchetul General și Serviciul Român de Informații, în plângere se precizează faptul că în dosarul de urmărire penală, care vizează compania, pot fi identificate o serie de documente încheiate la sediul PICCJ - Secția de Urmărire penală și Criminalistică de ofițeri ai SRI, fiind vorba despre șase procese verbale din perioada 22-29 decembrie 2014.

Din cuprinsul acestor procese-verbale rezultă că „specialiști din cadrul Institutului pentru Tehnologii avansate” au procedat la clonarea și la percheziționarea informatică a datelor stocate în memoria unor laptopuri, calculatoare, stick-uri de memorie etc. ridicate în urma unor percheziții efectuate la sediul social al Mediafax Group SA.

În ceea ce privește Institutul pentru Tehnologii Avansate, acesta este componenta tehnico-ştiinţifică a SRI și desfăşoară activităţi complexe de cercetare, proiectare şi micro-producţie.

Plângerea depusă împotriva celor care au redactat și semnat protocolul dintre Parchetul General și SRI, în 2009, arată că sunt șase posibile fapte penale comise:

- Abuz în serviciu. “Societatea a făcut obiectul cercetărilor în dosarele penale instrumentate de „echipele operative comune”, în care ofițerii Serviciului Român de Informații au administrat probe și au desfășurat activități de anchetă”

- Compromitere a intereselor justiției. “Sunt de mentionat Articolele 3 si 6 din Protocolul de cooperare, în baza cărora au existat mecanisme prin care s-a asigurat comunicare operativă a datelor și informațiilor din dosarele de urmărire penală, existând un schimb concret de informații între organele de urmărire penală și ofițerii Serviciului Român de Informații”

- Uzurparea funcției. “Existând indicii rezonabile că, în baza Protocolului de cooperare, anumiți funcționari publici, aflați în timpul serviciului, au îndeplinit acte (de cercetare / urmărire penală; strângere și administrare a probelor) ce nu intrau în atribuțiile lor de serviciu. Faptele astfel săvârșite în baza Protocolului au cauzat pagube și vătămări drepturilor și intereselor legitime ale persoanei juridice Mediafax Group SA, cel puțin cu privire la dosarul 332/P/2014”

- Delapidare. “Protocolul de cooperare a condus in mod evident la situatia in care ofiterii Serviciului Roman de Informatii si resursele acestui serviciu sa nu fie directionate catre domeniul de activitate reglementat prin Legea nr. 14 din 24 februarie 1992, ci catre obtinerea de date si informatii in dosarele de urmarire penala ale parchetelor sau chiar catre activitati specifice organelor de urmarire penala (cercetare penala, administrarea unor probe / mijloace de proba etc.)”

- „Deturnare de fonduri”- “Protocolul de cooperare a fost semnat atat de Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (de la momentul 2009), cat si de Prim-adjunct. Asadar, in raport de dispozitiile art. 295 C.pen., consideram ca se impune a fi analizat daca, in baza Protocolului de cooperare, resursele umane si materiale ale parchetelor din Romania au fost folosite in cadrul unor activitati care exced cadrul stabilit de procesul penal”

- Divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice- “Din moment ce procurorii au transmis informaţii secrete de serviciu / nepublice (mai precis, informatii si date care proveneau din ancheta penala si din dosarele de urmarire penala care sunt, cel putin, nepublice), iar ofiterii Serviciului Roman de Informatii, la randul lor, au transmis informaţii secrete de serviciu / nepublice care proveneau din activitatile operative ale Serviciului, apreciem ca pot fi intrunite elementele constitutive ale infractiunii de „Divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice” (art. 304 C.pen.)î

Textul complet al plângerii penale îl găsiți la finalul articolului.

Protocolul dintre Parchetul General şi SRI, cu numărul 00750 / 003064, a fost semnat în 4 februarie 2009 de către Tiberiu Niţu (prim-adjunct al Procurorului general) şi Florian Coldea (prim adjunct al directorului SRI) şi aprobat de Laura Codruţa Kovesi (procuror general la acea dată) şi George Maior (director SRI la data încheierii protocolului). Documentul, făcut public în data de 30 martie 2018, arată că printre obiectivele cooperării se află "constituirea de echipe operative comune care să acţioneze în baza unor planuri de acţiune pentru exercitarea competenţelor specifice ale părtilor, în vederea documentării faptelor prevazute la art.2".

Articolul 2 prevede ca părţile, respectiv SRI şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cooperează, potrivit competentelor şi atribuţiilor prevăzute de lege, în activitatea de valorificare a informaţiilor din domeniul prevenirii şi combaterii infracţiunilor împotriva securităţii naţionale, a actelor de terorism, infracţiunilor ce au corespondent în ameninţările la adresa securităţii naţionale şi a altor infracţiuni grave, potrivit legii.

Protocolul mai stabilește că SRI acordă, cu titlu gratuit, "asistenţă în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate detinute şi utilizate de Parchet, pentru prevenirea scurgerii de date şi informaţii cu acest caracter, colectarea, transportul şi distribuirea în tară a corespondenţei oficiale".

Documentul consfinţeşte, de asemenea, elaborarea şi derularea de către părţi, în domeniile complementare, de strategii, actiuni şi programe comune, dar şi acordarea de către experţii SRI a asistenţei tehnice de specialitate procurorilor care fac urmărirea penală, pentru aplicarea prevederilor art. 91 şi art.98 din Codul de procedură penal.

Aici conținutul integral al protocolului: http://storage1.dms.mpinteractiv.ro/media/1/1/1688/17116092/3/protocol-iccj-sri-2009.pdf