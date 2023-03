Medic pneumolog (Iaşi): A crescut cu 62% incidenţa tuberculozei faţă de 2022/ Formele grave sunt preponderente- Pandemia ne-a stricat foarte tare evoluţia

Adriana Sorete Arbore, medic pneumolog la Iaşi, a afirmat că a crescut incidenţa tuberculozei faţă de 2022 la nivelul judeţului, iar formele grave sunt preponderente. Ea a menţionat că pandemia de COVID a stricat evoluţia înceată, dar favorabilă în ceea ce priveşte tuberculoza. Medicul a mai precizat că populaţia se teme, are tendinţa de ocolire a sistemului medical, iar adresarea este tardivă, potrivit news.ro.

Mădălina Dragoş, medic pneumolog din Baia Mare, a declarat la Prima News că se confruntă cu cazuri foarte grave deoarece pacienţii ajung târziu la spital.

“Dacă în România ştim că am fost campioni la tuberculoză cel puţin de 20 de ani de când lucrez în reţea şi în judeţul Maramureş am fost în ultimii 20 de ani în topul judeţelor cu număr mare de cazuri. În ultimii zece ani numărul de cazuri a scăzut, atât prin creşterea accesului la diagnostic şi prin faptul că o bună parte din populaţie a migrat şi suntem şi sursă de cazuri de tuberculoză în alte ţări din Europa. Anul trecut am avut 194 de cazuri. Ştim că nu par multe raportat la alte boli, dar sunt cazuri foarte grave pentru că pacienţii au ajuns târziu”, a explicat medicul pneumolog.

Mădălina Dragoş a menţionat că numărul de cazuri de tuberculoză în Maramureş s-a dublat la începutul acestui an.

“Ce observăm în primele trei luni din acest an aproape s-a dublat numărul de cazuri în judeţul Maramureş faţă de anii trecuţi, în total avem acum 50 de pacienţi înregistraţi. Ce este trist este că sunt multe cazuri extinse, am avut o rată mare de deces anul trecut pentru că oamenii au ajuns prea târziu şi din fericire sau nefericire fiind judeţ de graniţă am avut şi cazuri de tuberculoză multidrog rezistentă”, a mai precizat Mădălina Dragoş.

De asemenea, Adriana Sorete Arbore, medic pneumolog în Iaşi, a afirmat că pentru cazurile grave cheltuielile sunt foarte mari.

“Situaţia judeţului Iaşi este asemănătoare cu cea a judeţului Maramureş şi noi suntem judeţ de graniţă. A crescut cu 62% faţă de anul anterior, faţă de 2022 incidenţa tuberculozei. Formele grave sunt preponderente şi nu numai formele grave cu depistare târzie, dar şi forme de tuberculoză asociate cu alte afecţiuni grave: neoplasm bronho-pulmonar, diabet zaharat, ciroze hepatice. Cheltuiele pentru astfel de cazuri sunt foarte mari. Pandemia ne-a stricat foarte tare evoluţia care era înceată, dar favorabilă a tuberculozei şi în judeţul nostru. Populaţia este nesigură, se teme, există o tendinţă de ocolire a sistemului medical, adresarea este tardivă. Toate eforturile pe care le facem noi de a ne îndrepta către populaţie sigur că au dus la creşterea depistării cazurilor că aşa se explică faptul că am înregistrat această creştere de 62%, dar este loc pentru mai mult şi din partea noastră, dar şi din partea reţelei de medicină de familie”, a transmis Adriana Sorete Arbore.

Ea a mai afirmat că în privinţa cazurilor de tuberculoză multidrog rezistentă nu se înregistrează o creştere semnificativă.

“În privinţa cazurilor de tuberculoză multidrog rezistentă deocamdată nu avem o creştere semnificativă, dar ne aşteptăm la modificări ale numărului de cazuri pentru că avem o mare revenire a persoanelor plecate să muncească în străinătate, revenire de persoane bolnave cu tuberculoză şi nu avem întotdeauna investigaţiile făcute şi transmise mai ales de la ţara în care au fost depistaţi. Este destul de greu de lucrat atunci când trebuie să o iei de la capăt”, a mai declarat medicul pneumolog din Iaşi.