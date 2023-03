Medicii avertizează: O boală pe care mulți o confundă cu răceala se răspândește în România

Numărul cazurilor de tuberculoză este în creștere în România. Anul trecut au fost aproape 9.000 de cazuri, cu peste o mie mai multe decât în 2021. Fosta boală a sărăciei a devenit în secolul XXI o boală a oamenilor care muncesc mult și nu au grijă de ei. Îngrijorător este că periodic lipsesc medicamentele pentru tuberculoza multidrog rezistentă, informează Digi24.

Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta: "Există în anumite județe probleme de aprovizionare cu medicația multidrog rezistentă."

Ggilda Popescu, medic pneumolog: "Firmele cu care s-au încheiat aceste contracte în urma licitației nu au făcut o evaluare corectă și nu au avut în stoc suficiente medicamente și atunci au fost perioade scurte în care nu s-au putut asigura."

Daniela Vâlceanu, reprezentant al Institutului Național de Sănătate Publică (INSP): "Ministerul a dat OK-ul pentru anumite medicamente. Nu știu cât va dura procesul de intrare în țară a lor."

Sperăm cât mai repede, speram ca într-o lună, dar nu pot să vă spun că e un proces destul de complicat.

România, pe primul loc în Europa la numărul de bolnavi

În lume mor zilnic 4.000 de oameni cu tuberculoză. O boală care clasează România pe primul loc în Europa la numărul de pacienți infectați. Ca să nu mai fie considerată o problemă de sănătate publică gravă, specialiștii spun că ar trebui să avem un caz la un milion de locuitori.

Elvira Ibrahim, șef de departament de cercetare: "Ultimul studiu care este în curs vizează descoperirea de markeri care să ne dea o imagine despre transformarea infecției în boală sau despre evoluția bolii sub tratament, astfel încât să nu fie nevoie să facem același tratament la toată lumea, adică să facem medicină personalizată."

Un bolnav și zece infectați

Medicii spun că în realitate sunt mai multe cazuri de tuberculoză. Pe lângă un bolnav pot fi alți zece infectați. Simptomele sunt ușor de recunoscut.

Gina Ciolan, medic pneumolog: "Pacientul care tușește mai mult de trei săptămâni, care scade în greutate, face febră, transpiră noaptea, este pacientul care trebuie îndrumat de medicul de familie către medicul specialist."

Elena, pacient în vârstă de 22 de ani: "Am scăzut în greutate, mi-a crescut febra, și am avut dureri de cap. Am crezut că e o răceală, am fost la Urgențe la Teleorman, mi-au făcut radiografie și așa am aflat că am TBC."

Organizația Mondială a Sănătății speră ca, până în 2030, să fie cu 80 la sută mai puține cazuri de TBC și cu 90% mai puține decese din cauza bolii.