Medicul Adina Alberts dă de PĂMÂNT cu Clotilde Armand: Ce o recomandă pentru funcția de primar? Că a fost singurul bebeluș alb din Guadalupe?

Medicul Adina Alberts se revoltă la adresa lui Clotilde Armand, candidat USR la Primăria Sectorului 1. Alberts spune că pe Armand nu o recomandă nimic în această cursă și că singurul lucru prin care s-a făcut remarcată în cariera ei a fost scandalul.

"Ce o recomandă pe Clotilde Armand pentru funcția de primar, în afară de faptul că a fost „singurul bebeluș alb din maternitatea din Guadalupe”?

Dragii mei, simt că tot peisajul actual politic și administrativ e o tragicomedie.

Citește și: Andrei Caramitru SOMEAZĂ românii: Gata cu mersul la mare, la terase și vacanțe. Ce e așa greu?

Avem doi candidați la Primăria Sectorului 1, rupți parcă din schițele lui Caragiale:

Dan Tudorache, care deja are numele pătat de cei patru ani de mandat ca primar al Sectorului, căpătându-și porecla de „Primarul Invizibil”; și Clotilde Armand, o apariție efervescentă.

Înțeleg că noi toți ne dorim să punem ștampila de vot pe oricine altcineva decât pe Dan Tudorache, dar haideți să ne uităm puțin la această distinsă doamnă, de origine franceză.

Clotilde Armand a mai candidat și în 2016 la Primăria Sectorului 1. Cu doar câteva luni înainte de a-și anunța dorința de a deveni edil, a obținut cetățenia română. Nu vi se ridică niciun semn de întrebare aici?

Clotilde Armand trăiește în România de foarte mult timp, însă limba română îi joacă mereu feste. Atât de puternice sunt „stângăciile” lingvistice, încât echipa ei de campanie a decis pur și simplu să-i pună SUBTITRARE la toate aparițiile ei video de pe social media! Ridicol!

Oare cum o să citească actele pe care le semnează, în calitate de primar? Va avea un translator? Sau o să facă la fel ca în anii trecuți, timp în care a fost membru al Consiliului Administrativ al Sectorului 1 și, ați ghicit!, nu a atins nimic, nu a spus nimic, nu a propus nimic, nu a întreprins ABSOLUT NIMIC!

Clotilde Armand este și membru al Parlamentului European. Cu excepția unor discursuri ridicole, stâlcind cu grație și în Parlamentul European limba română, în rest, din nou, NIMIC! Există totuși un aspect la care ea este campioană: La scandal! Dă în judecată cu o ușurință uimitoare. Sfidează patologicul, aș putea spune, cu amenințări că îi bagă pe toți la pușcărie, că îi dă pe mâna DNA-ului, că face totul praf și pulbere “omorându-ne”, pe noi toți, doar ascultând-o! Nu are proiecte, nu are propuneri, nu are soluții! Distinsa doamnă împreună cu consilierii USR și PNL au avut, și au și acum, majoritate în Consiliul Local al Sectorului De ce nu și-au facut treaba de consilieri până la urmă?! Doamna a părăsit Consiliul în urmă cu un an, dar restul consilierilor colegi de partid au rămas.

Deci, ce o recomandă pe doamna Clotilde Armand la funcția de primar? Ce cărămidă peste cărămidă a pus doamna Armand, și aici mă refer la toată cariera ei?! Eu văd un mare “NIMIC” în CV-ul dânsei, un “NIMIC”, în Consiliul Local, “NIMIC” în Parlamentul European și nu aș vrea să văd și UN NOU “NIMIC” LA SECTORUL 1!

Avem nevoie de lideri CU MINTE ȘI VIZIUNE, nu de doamne cu nervii încordați, scandalagioaice și procesomane, nu de mincinoși, nu de incompetenți, nici de trântori sau de profitori", scrie Alberts pe Facebook.