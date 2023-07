Medicul Andrada Mirea povestește noaptea de coșmar de la spitalul de copii din București: cum a decurs toată operațiunea de evacuare

Dr. Andrada Mirea, medic pediatru la Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robănescu din Capitală şi medicul care era de gardă în seara de 25 iulie, când a luat foc transformatorul aflat în curtea spitalului, a rememorat într-un interviu acordat News.ro desfăşurarea evenimentelor în acea seară, din clipa în care a auzit afară o bubuitură foarte puternică şi până în clipa în care toţi copiii au fost transferaţi la Spitalul Marie Curie, aflat în imediata vecinătate a Centrului Robănescu. Dr. Andrada Mirea lucrează în unitatea sanitară din 2014 şi de anul trecut este director medical al Centrului.

„Am văzut flama, eram chiar în uşa de la recepţie, încercam să discut cu inginerul pentru a verifica starea aparatului RMN”

„În momentul în care s-a produs explozia respectivă eram de gardă şi deja sufeream de lipsa curentului de aproximativ o oră şi jumătate-două ore. Am văzut flama pentru că eram chiar în uşa de la recepţie, încercam să discut cu inginerul care fusese chemat să vină de acasă pentru a verifica starea aparatului pentru rezonanţă magnetică. Este important să funcţioneze curentul şi, constatând absenţa acestuia şi funcţionarea doar a generatorului, am solicitat prezenţa inginerului ca să verifice RMN-ul, temperatura, tot ce ţine de aspectele acestea. Eram chiar în uşă şi eu îi spuneam că am sunat deja la Enel ca să îi anunţ şi pe ei, el sunase mai devreme şi aflase că e vorba de o fază care ar fi picat, acest lucru explică şi faptul că la ora respectivă medicul neurolog pediatru din ambulator care rămăsese pentru evaluarea unor copii dintr-un studiu clinic, acel medic a constatat că la el în cabinet nu este lumină, în schimb în cabinetul meu, care e în partea din faţă, în ambulator, care este în partea aceasta afectată, la mine era.

Am ţinut să le precizez celor de la Enel că este vorba despre aparatură destul de scumpă şi că avem această necesitate de a reporni curentul, asta îi spuneam atunci inginerului: ”Uite, am vorbit şi eu, le-am spus şi eu să ne ajute să dea drumul la curent mai repede”.

„S-a auzit o bubuitură puternică, s-au cutremurat cumva pereţii, am luat telefonul să sun la 112, concomitent am apăsat alarma, m-am îndreptat către saloane”

În acel moment s-a auzit o bubuitură puternică, s-au cutremurat cumva pereţii şi am ieşit instantaneu la exterior să ne uităm în direcţia de unde s-a auzit bubuitura, era vorba despre transformator care este situat la noi în curte, în acel moment am luat telefonul să apelez 112, concomitent cu acest lucru am intrat în spital, am apăsat alarma şi m-am îndreptat către saloane”, a relatat Dr. Mirea.

Medicul a încercat şi a reuşit încă din primele momente să menţină o atmosferă de calm, în contextul în care evacuarea urma să se facă în regim de urgenţă. Medicul a explicat că o parte dintre pacienţi revin constant spre spital pentru tratamente sau diverse alte necesităţi şi că aceştia sunt obişnuiţi cu exerciţiile care se fac cu o anumită regularitate în spital. În acele momente, însă, dr. Mirea le-a spus că nu este vorba despre un exerciţiu şi că trebuie să iasă din clădire, însă într-un mod organizat, pe trei căi de acces, astfel încât oamenii să nu se rănească în încercarea de a ieşi din clădire.

„Auzind alarma, asistentele au reacţionat, mamele, pacienţii care erau ambulanţi, dar şi mamele care aveau în grijă copilaşii non-ambulanţi, au scos capul care mai de care la uşă şi le-am comunicat; ”Staţi calmi, nu se întâmplă nimic la clădirea noastră, de data asta nu e un exerciţiu, o să ieşim cu toţii afară, încolonaţi, nu vă stresaţi, nu e afectată clădirea, nu se întâmplă nimic, ieşim afară”.

Am încercat să menţin o stare de calm, credeţi-mă că este foarte important acest aspect în momentul în care trebuie să eliberezi atâţia pacienţi pe trei căi de acces, asta înseamnă că ai o echipă, nu vreau să mă laud eu, dar o echipă bine formată şi închegată care comunică foarte bine nu doar om cu om, personalul, asistenţii între ei, dar şi cu mămicile şi cu pacienţii. Din punctul de vedere al comunicării cred că s-a lucrat foarte bine”, a explicat medicul Mirea.

Era vital să nu generăm angoasă

Proceduri existente pe hârtie şi însuşite cu responsabilitate de personalul medical, dar şi de pacienţi. Dr. Mirea: „În momentul în care realizezi o evacuare, primul stres este să nu se creeze angoasă”

„Cu siguranţă avem proceduri scrise şi nu doar atât, efectuăm exerciţii periodice, de asta, în momentul în care am pornit alarma, nu s-a creat panică, probabil că, în mod normal, când auzi alarma pentru prima dată în viaţa ta, te panichezi, dar aceşti oameni care vin la noi sunt pacienţi cronici, care vin şi la un interval de 5-6 luni revin să continue tratamentul şi unii dintre ei au participat la aceste exerciţii, de aceea le-am şi spus: ”Nu vă temeţi, nu e un exerciţiu de această dată, trebuie să ieşim cu toţii”. Şi au ascultat şi chiar m-a bucurat pentru că, în momentul în care realizezi o evacuare, primul stres este să nu se creeze angoasă şi pacienţii, aparţinătorii, infirmierii care cară pacienţii să nu ajungă să se calce în picioare. Dar au reacţionat extraordinar, sunt mame minunate. Este prima oară când facem o evacuare în regim de urgenţă şi nu este exerciţiu”, a precizat Dr. Mirea,

Ce a fost în sufletul medicului Andrada Mirea atunci când a apăsat butonul de alarmă în spital. Medicul a ştiut pe loc că trebuie să acţioneze rapid astfel încât să salveze toţi pacienţii şi aparţinătorii din spital. Au urmat clipe de organizare şi de coordonare perfectă cu toţi angajaţii spitalului.

„În momentul în care am apăsat pe butonul de alarmă, am ştiut un singur lucru, că trebuie să acţionez. Nu cred sau nu-mi reamintesc să fi simţit ceva în acele momente, dar e firesc, când există descărcarea de adrenalină corpul ştie ce are de făcut, mintea merge pe exerciţiile făcute înainte, nu am avut timp să simt, a trebuit să acţionăm şi să acţionăm cu calm ca să ne liniştim pe noi şi să-i liniştim şi pe copii şi pe aparţinători.

„Se vedea în privirea lor că au încredere”

Nu a fost timp pentru vorbe, în schimb se vedea în privirea lor că au încredere şi că acel lucru pe care îl spunem noi este lucrul cel mai potrivit în situaţia respectivă”, a conchis medicul.

De gardă, până la capăt. Andrada Mirea s-a asigurat că toţi pacienţii transferaţi de urgenţă în seara de 25 iulie la Spitalul Marie Curie au tot ce le trebuie şi că îşi continuă tratamentele sau/şi analizele de care au nevoie. În cursul zilei de 26 iulie copiii au început să fie transferaţi înapoi de la Marie Curie la Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robănescu, iar în cursul zilei de 27 iulie medicii au reuşit relocarea tuturor pacienţilor în centrul Robănescu.

„Acum activitatea decurge ca şi acum câteva zile în centrul nostru. Copiii au stat la Marie Curie o zi şi jumătate. Începând din noaptea când s-a produs nefericitul eveniment, când eram de gardă, am continuat să merg pe etaje şi să comunic asistentelor de pe secţiile unde au fost relocaţi în Marie Curie că sunt de gardă în spitalul Robănescu şi că oricând le sunt disponibilă pentru orice ţine de pacienţii noştri, le-am lăsat la fiecare numărul de telefon să mă poată contacta cu uşurinţă, aistentele noastre au mers, au recoltat analize când a fost cazul, conform prescripţiilor din foile noastre de fapt, au administrat tratamentele care erau necesare, activitatea a mers în continuare un pic schimbată din punct de vedere al locaţiei şi pe această cale doresc să le mulţumesc colegilor de la Marie Curie că ne-au sprijinit şi că au fost atât de prompţi în a ne oferi ajutorul”, a precizat medicul Mirea.

Exerciţiile care pregătesc personalul şi pacienţii pentru situaţiile de urgenţă sunt esenţiale - spune Andrada Mirea - dar şi buna comunicare între medici, asistenţi, infirmieri, pe de o parte, şi între aceştia şi pacienţi, pe de alta.

„Privind în urmă îmi dau seama de două aspecte: exerciţiile pe care le faci, fie că e vorba de evacuări, fie că e vorba de altceva, sunt extraordinare. Pentru că te pun în faţa unor situaţii, chiar şi ca aceasta, de urgenţă, în care nu mai intri în panică pentru că tu ştii ce ai de făcut. Deci exerciţiile sunt extraordinar de bune pentru a preveni pierderile de vieţi omeneşti, şi, 2 comunicarea este aspectul cel mai important care se face cunoscut în faptul că aceşti pacienţi au fost evacuaţi într-un ritm extraordinar”, a spus Dr. Mirea.

Cum au pregătit medicii din Centrul Robănescu reîntoarcerea copiilor şi părinţilor în Centru, după ce au fost mutaţi de urgenţă în spitalul Marie Curie: cu emoţie, baloane şi aplauze.

„S-au bucurat că au revenit şi chiar personalul a fost foarte drăguţ, o parte dintre kinetoterapeuţii din secţii, evident, neavând pacienţi în secţie şi aşteptându-i, asistentele, infirmierele, aşteptau cu baloane la intrare şi i-au aplaudat, că ei sunt micii eroi în toată treaba asta, să ştiţi, aşa le-am transmis tuturor, ei au fost extraordinari, curajoşi. Sunt pacienţi care au fost evacuaţi pe targă, pe fotolii rulante, pacienţi luaţi în braţe de mămici şi infirmiere pentru că am avut şi pacienţi internaţi singuri, din centre de plasament”, a explicat medicul.

Consiliere psihologică- încă din noaptea de 25 iulie un psiholog a discutat cu pacienţii şi aparţinătorii mutaţi de urgenţă la Spitalul Marie Curie, astfel încât aceştia să nu sufere atacuri de panică. Acest tip de ajutor a continuat apoi.

„Încă din noaptea aceea, unul dintre psihologii noştri a venit la faţa locului şi a mers pe saloane în Spitalul ”Marie Curie” să discute şi să reuşească să înăbuşe un eventual atac de panică. Toate lucrurile au decurs cum trebuie din acest punct de vedere, nu s-a notat niciun atac de panică, iar în cursul zilei următoare, deci pe 26 iulie, au intervenit şi ceilalţi psihologi din Centru”, a precizat Dr. Mirea.

Cine este Andrada Mirea – medicul a fost rezident chiar în spitalul care a preluat toţi pacienţii din Centrul Robănescu în seara de 25 iulie

Dr. Andrada Mirea este medic pediatru şi lucrează la Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robănescu din 2014. De anul trecut este directorul medical al unităţii sanitare. Are 42 de ani. Dr. Andrada Mirea a făcut rezidenţiatul la Spitalul Marie S. Curie, chiar spitalul care a preluat copiii din Centrul Robănescu în seara de 25 iulie. Dr. Andrada Mirea lucrează în acelaşi timp şi la UMF Carol Davila, unde este conferenţiar.

Info Plus

Transformatorul care a explodat în seara de 25 iulie era unul pus în funcţiune pe 22 decembrie 2022, fiind un transformator aflat în garanţie. Cei din spital se vor întâlni cât de curând cu cei de la firma care a montat transformatorul şi cu cei de la Enel pentru a fi rezolvată situaţia şi pentru a fi adus un nou transformator în locaţie. Până când firma va rezolva situaţia, Centrul Robănescu se va putea folosi de generatorul oferit de DSU atât timp cât este nevoie. Cei de la firma care s-a ocupat de furnizarea şi montarea transformatorului care a luat foc încă cercetează la rândul lor ce anume s-a întâmplat, astfel încât nu pot prezenta momentan motivul exploziei. Acesta va fi făcut public cel mai probabil în urma anchetei demarate de autorităţi în acest caz.