Medicul Vlad Ciurea, MĂRTURISIRE despre infectarea cu coronavirus: Nasol!

Medicul Vlad Ciurea a povestit, la Digi 24, cum a trăit experiența infectării cu noul coronavirus și cum s-a vindecat.

"Există un cuvânt în limba română, se spune nasol. Eu nu îl prea folosesc. Am învins, a fost nasol, dar nu îngrozitor. L-am învins. Am luat toate măsurile la primul semnal de alarmă. Noi la Sanador unde lucrez o dată pe săptămână facem acest test. L-am făcut de șapte ori. Simțeam că eram foarte obosit. Nu tușeam, aveam gust și miros, ceva lipsea, oboseală, junghiuri, dar această oboseală trăgeam de mine. Și îi spun colaboratorului închide că nu mai am putere. Dimineața am ajuns la muncă, nu aveam nimic, dar simțeam că nu sunt eu. Când au venit cu testele, eu am insistat, am făcut un test rapid care a ieșit pozitiv. Am cerut PCR și a ieșit pozitiv. Până seara m-au trimis acasă", a declarat medicul Vlad Ciurea la Digi 24.

