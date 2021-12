Mediul de afaceri solicită Guvernului ca măsurile fiscale asumate prin PNRR să fie implementate transparent şi gradual

Mediul de afaceri solicită Guvernului ca măsurile fiscale asumate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) să fie implementate transparent, prin consultare, şi gradual, aşa cum prevede documentul.

"De 8 ani de zile, reprezentanţii mediului de business din România, reuniţi în cadrul Coaliţiei pentru Dezvoltarea României (CDR), şi-au pus la dispoziţie resursele pentru o colaborare deschisă şi eficientă cu autorităţile publice, în vederea identificării şi aplicării celor mai sănătoase măsuri în materie fiscală. Am salutat astfel, şi de această dată, declaraţiile ministrului Finanţelor, dl. Adrian Câciu, din data de 9 decembrie 2021, conform cărora 'Vom construi bugetul pentru 2022 fără noi taxe. Orice modificare a regimului fiscal va fi făcută în mod predictibil, doar în urma unui dialog cu dumneavoastră, reprezentanţii mediului de afaceri' şi ale dlui prim-ministru Nicolae Ciucă, care susţinea chiar astăzi faptul că 'cu certitudine nu vom încurca, ci vom face tot ceea ce este posibil pentru a putea să îmbunătăţim atât cadrul legislativ, cât şi dialogul cu mediul de afaceri, pentru că am convingerea că împreună putem să găsim soluţii şi să facem în aşa fel încât să reglementăm domeniul pentru a putea să continuăm creşterea atât a afacerilor, cât şi a mediului economic în ansamblu'. Pe fondul acestor declaraţii, constatăm astăzi că se pregăteşte o nouă ordonanţă de urgenţă cu multiple modificări şi procedură rapidă de adoptare. Dincolo de măsurile luate efectiv în calcul, considerăm că mediul de afaceri din România are nevoie de predictibilitate şi regimul fiscal nu poate fi modificat peste noapte, fără o analiză de impact şi o consultare a companiilor direct afectate, aşa cum asigurau declaraţiile publice menţionate", susţine Coaliţia pentru Dezvoltarea României, într-un comunicat remis AGERPRES.

Având în vedere aceeaşi "predictibilitate a politicii fiscal-bugetare pe termen mediu", menţionată în expunerea de motive a actului normativ, şi "obiectivul menţinerii stabilităţii macroeconomice", CDR consideră oportună o trecere progresivă şi predictibilă la noile cuantumuri, pentru ca actorii economici vizaţi să poată include, în bugetele lor, efectele fiscale ale noile măsuri.

"Avem nevoie de un climat de încredere la nivelul economiei. Mediul de afaceri este pregătit să contribuie la identificarea unei soluţii, cu încrederea că va exista un dialog real şi o deschidere pentru consultare la nivel de experţi. Solicităm, astfel, prim-ministrului şi ministrului Finanţelor să îşi respecte angajamentele făcute public şi să invite la dialog şi consultare toţi actorii afectaţi de aceste decizii. Vom aprecia prezentarea unui plan de implementare a acestor modificări, într-o manieră transparentă şi graduală, începând cu 2023, aşa cum apare menţionat în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), reiterând disponibilitatea noastră de a sprijini acest proces", susţine Coaliţia, relatează Agerpres.ro.

Potrivit sursei citate, includerea, într-un unic proiect de act normativ, a unei serii de modificări din domenii diferite, îngreunează conversaţia din punct de vedere tehnic, pe aspectele reglementate.

''Iar lipsa de dialog, transparenţă şi luarea unor decizii arbitrare pot genera o breşă majoră de comunicare şi încredere între mediul public şi cel privat, ce ar presupune costuri prea mari pentru o Românie deja aflată sub presiune economică, socială şi sanitară", atrag atenţia oamenii de afaceri.