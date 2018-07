Meg Ryan va primi Leopard Club Award la Festivalul de Film de la Locarno 2018

Actriţa Meg Ryan va primi Leopard Club Award, cea mai importantă distincţie onorifică a Festivalului de Film de la Locarno, la cea de-a 71-a ediţie a evenimentului, care va avea loc în perioada 1 - 11 august (news.ro).

Cunoscută din filme ca „When Harry Met Sally” (1989), „Sleepless in Seattle” (1993) şi „You've Got Mail” (1998), actriţei îi este recunoscută de către organizatorii festivalului abilitatea de a combina frumuseţea cu ironia.

„Ani buni a fost, indiscutabil, regina comediei romantice, însă a fost capabilă, de-a lungul timpului, să abordeze şi alte genuri, ca drama şi thrillerul”, au subliniat organizatorii festivalului.

După Faye Dunaway, Mia Farrow, Andy Garcia, Stefania Sandrelli şi Adrien Brody, „Piazza Grande va fi doar a ei pentru ceremonia care va avea loc pe 3 august”, a mai fost anunţat.

În plus, două filme în care joacă vor fi proiectate în festival: „In the Cut” (2003), de Jane Campion, şi „Sleepless in Seattle” (1993), de Nora Ephron.

Meg Ryan, născută pe 19 noiembrie 1961, în Connecticut, este actriţă, regizoare şi producătoare. După ce s-a remarcat în filme precum „Top Gun” (1986), „Innerspace” (1987) şi „Promised Land” (1987), a devenit celebră graţie rolului principal pe care l-a jucat în pelicula „When Harry Met Sally” (1989), ce i-a adus prima nominalizare la Globul de Aur. A fost una dintre cele mai de succes actriţe ale anilor 1990, jucând cu precădere în comedii romantice, fiind nominalizată de alte două ori la Globul de Aur cu rolurile din „Sleepless in Seattle” (1993) şi „You've Got Mail” (1998).

Ediţia de anul acesta a Festivalului de Film de la Locarno va aduce un tribut fraţilor Vittorio şi Paolo Taviani.