Meleşcanu, de Ziua Diplomaţiei: Diplomaţii românii să continue să răspundă tuturor încercărilor cu profesionalism

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, îndeamnă diplomaţii români să continue să răspundă "tuturor încercărilor care vor urma" cu profesionalismul demonstrat constant.

"Anul acesta, an Centenar, este unul cu o încărcătură specială inclusiv pentru diplomaţii români. România de astăzi, puternică, membră a Uniunii Europene, a Alianţei Nord Atlantice şi un partener internaţional respectat, este rezultatul cumulat a ceea ce am preluat şi ceea ce am realizat prin munca noastră, a societăţii şi a instituţiilor, a cetăţenilor şi a autorităţilor statului. În aceşti 100 de ani, diplomaţii români şi-au servit cu dedicare ţara şi s-au aflat mereu în centrul evenimentelor care au marcat istoria ei. Sunt aproape 15 ani de când România a devenit membră a NATO şi peste 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană", a afirmat Meleşcanu într-un mesaj transmis, sâmbătă, cu ocazia Zilei Diplomaţiei Române, potrivit Agerpres.Ministrul de Externe precizează că acest an "a fost unul dinamic, plin de provocări pentru diplomaţii care reprezintă România şi care servesc interesele cetăţenilor săi cu devotament şi patriotism"."Anul care urmează va fi unul foarte important. România va deţine în premieră Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene - un adevărat test al vocaţiei noastre europene, o împlinire a idealului de a fi recunoscuţi ca membri deplini ai Europei democratice, moderne şi prospere. În această calitate, România va fi implicată direct în definirea viitorului Uniunii Europene", a subliniat Meleşcanu.În opinia ministrului de Externe, Corpul Diplomatic şi Consular al României este format din specialişti şi profesionişti de elită care merită să fie cunoscuţi de publicul larg, iar profesionalismul şi dorinţa lor de autoperfecţionare poate şi trebuie să fie un exemplu pentru întreaga societate."În acest moment festiv pentru noi, diplomaţii, doresc să le mulţumesc colegilor mei care au făcut posibile prin munca lor realizările semnificative din politica externă a României în acest an. Le doresc tuturor diplomaţilor români să se bucure de ziua lor pentru că şi-au câştigat dreptul acesta şi să continue să răspundă tuturor încercărilor care vor urma cu profesionalismul pe care l-au demonstrat în mod constant", a conchis diplomatul.Ministerul Afacerilor Externe şi Corpul Diplomatic şi Consular al României serbează pe 1 septembrie Ziua Diplomaţiei Române.