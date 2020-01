Meleșcanu încearcă să se extragă dintr-un mare scandal și neagă informațiile oficiale din documentele străine

Teodor Meleșcanu a negat informațiile conform cărora la reuniunile din 19-20 decembrie '89 de la Viena ar fi dezinformat diplomații privind reprimarea revoluției de la Timișoara, susținând că le-a spus că dacă informațiile se confirmă, atunci toți cei implicați trebuie să-și asume responsabilitatea.

”Nu numai că nu am dat niciun fel de informații, ci am spus un singur lucru - dacă informațiile din presa străină se confirmă, toți cei care se fac vinovați trebuie să-și asume răspunderea. Aceasta a fost poziția mea pe care mi-am asumat-o într-un moment, 19-20, în care lucrurile erau foarte tulburi în România și mi-am asumat și consecințele pe care puteam să le am eu sau familia mea”, a declarat Teodor Meleșcanu, informează Mediafax.

El a mai spus că nu avea informații oficiale din țară, ci doar din presa străină, ”pentru că presa românească era practic sub embargo”.

”La sfârșitul ședinței respective ambasadorul Elveției, care era și președintele lucrărilor, a cerut oficial delegației României informații în legătură cu situația de la Timișoara. Deoarece nu mai rămăsese nimeni în sală din delegația română decât eu am spus: nu am primit niciun fel de informații din țară în legătură cu evenimentele de la Timișoara. Doi - știu din presa străină că au avut loc ciocniri între armată și manifestanți care s-au soldat cu pierderi de vieți omenești și am mai spus că dacă informațiile se confirmă toți cei implicați trebuie să-și asume responsabilitatea”, a menționat Teodor Meleșcanu.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc investighează activitatea lui Teodor Meleșcanu de la reuniunile din 19-20 decembrie 1989 de la Viena, unde ar fi dezinformat diplomații de acolo privind reprimarea revoluției de la Timișoara.

"Având în vedere informațiile apărute în presă, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) s-a sesizat din oficiu cu privire la împrejurările și condițiile în care domnul Meleșcanu Teodor Viorel a acționat, ca reprezentant al delegației române la reuniunile de la Viena din perioada 19-20 decembrie 1989, în contextul săvârșirii de infracțiuni contra umanității de către autoritățile regimului comunist în timpul evenimentelor de la Timișoara, soldate cu numeroase pierderi de vieți omenești și rănirea gravă a multor persoane", arată un comunicat al IICCMER.