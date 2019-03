Melodia 'La Bamba' și discursul lui Robert F. Kennedy se numără între înregistrările incluse în National Recording Registry

Melodia „La Bamba” a lui Ritchie Valens, discursul lui Robert F. Kennedy rostit după asasinarea lui Martin Luther King Jr. şi un album al lui Cyndi Lauper se numără între înregistrările incluse anul acesta în US National Recording Registry, scrie news.ro.

National Recording Registry a anunţat miercuri lista înregistrărilor selectate în acest an pentru a fi conservate.

Între ele se numără cântecele „Sweet Caroline” - Neil Diamond, „Soul Man” - Sam & Dave, „La Bamba” - Ritchie Valens, „September” - Earth, Wind & Fire, „Minnie the Moocher” - Cab Calloway, albumele „The Blueprint” al lui Jay-Z, „She's So Unusual” al lui Cyndi Lauper şi „Super Fly” al grupului Mayfield.

De asemenea, în listă au fost incluse un episod din 1952 din serialul „Gunsmoke”, coloana sonoră a spectacolului „Hair” jucat pe Broadway şi discursul improvizat al lui Robert F. Kennedy rostit la câteva ore după asasinarea lui Martin Luther King Jr.

În fiecare an, reprezentanţii Bibliotecii Congresului american (US Library of Congress) selectează 25 de înregistrări „relevante din punct de vedere cultural, istoric sau estetic” pentru a fi conservate pentru posteritate.

Odată cu aceste 25 noi înregistrări selectate, numărul total a ajuns la 525, potrivit The Hollywood Reporter.