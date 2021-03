Mesaj în noapte dat de medicul Flavia Groșan: 'Beatrice Mahler, hai ca ma cunosti. Știi foarte bine, ca nu folosesc Ivermectina, Dexametazona si Azitromicina'

Flavia Groșan, medic pneumolog din Oradea, a devenit cea mai controversată persoană în presă și în mediul online, în ultimele 48 de ore. Medicul se confruntă cu un val de atacuri publice, atât din partea unor alți medici, cât și din partea unor jurnaliști. Groșan a afirmat că a vindecat aproape o mie de pacienți Covid fără o zi de spitalizare, doar cu medicație pentru pneumonie. Colegiul Medicilor a decis să o ancheteze, după reclamația unui alt doctor, pentru că a pus la îndoială schemele oficiale de tratament aplicate în spitale bolnavilor Covid.

”Prieteni, sunt putin naucita. Cum e posibil ca o schema terapeutica logica, ieftină, in jur de 100 ron, cu medicamente aflate in nomenclatorul ANM si MS, care pot fi compensate, poate sa determine asemenea furtuna mediatica. Incredibil. Cred ca mai mult enervează ca n o fac publica. Si n am s o fac.

PS Beatrice Mahler, hai ca ma cunosti. Știi foarte bine, ca nu folosesc Ivermectina, Dexametazona si Azitromicina.”, a scris Flavia Groșan.

Anterior, Flavia Groșan relatase cum a fost căutată de mai mulți pacienți decât are de obicei.

”M am trezit astăzi cu 14 consulturi online, in condițiile in care eu fac cam 6 pe zi. Oare ce s a întâmplat? Nu am reușit sa le fac pe toate. Dar m a impresionat un caz. Tânara de 31 ani, după 10 zile de Azitromicina, tusea de i plesnea capul. Eu ce trebuia sa fac? Sa i dau codeina? Ei, bine ca nu i am dat. Am oprit tot si m am dus cu povestea mea pana in capăt. Amin. Si daca mai adaug un erou? Amin”, a spus medicul.

