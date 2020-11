Mesajul unui pacient Covid: 'Când se elibera un pat, nu dura 5 minute și era ocupat cu alt pacient'

Spitalul „Victor Babeș” Timișoara distribuie mesajul unui fost pacient Covid: „Da! E nașpa, iar spitalele sunt pline. Am fost 10 în salon. Când se elibera un pat, nu dura 5 minute și era ocupat cu alt pacient”. Pacientul adaugă: „Bolnavii Covid nu au râie, nu au Sida”, potrivit Mediafax.

Spitalul „Victor Babeș” Timișoara distribuie mesajul unui fost pacient care a stat 12 zile internat în spital.

„Dragi prieteni. Pentru cei care nu mai cred, vă spun eu, virusul există. Dacă ai noroc faci formă ușoară. Însă nu toți avem acest noroc, eu am simțit-o pe pielea mea. Da, am fost pozitiv. Confirmat în 19.10.2020. Da, am fost internat 12 zile la Victor Babeș. A fost un adevărat coșmar: 12 zile de spitalizare plus 5 de izolare, în total 17 departe de fetele mele. Am trecut cu bine datorită medicilor extraordinari de la Victor Babeș, adevărați îngeri”, scrie fostul pacient.

Prietenii l-au întrebat dacă „e chiar așa nașpa? Chiar sunt pline spitalele?".

„Da! E nașpa, iar spitalele sunt pline. Am fost 10 în salon. Când se elibera un pat, nu dura 5 minute și era ocupat cu alt pacient. Am avut 4 zile grele, cu oxigen suplimentar. 4 zile în care cu greu m-am ridicat pe marginea patului. Dar am trecut cu bine datorită celor de la V. Babeș. Aveți grijă de voi. Respectați regulile: Mască, dezinfectant, spălat pe mâini, distanțare”, adaugă fostul pacient.

Acesta ține să precizeze că „bolnavii Covid, cei care au trecut prin boală, nu au râie. Nu au Sida. Au avut o boală virală. Luată la magazin, la benzinărie sau pe stradă”, adăugând că bolanii nu s-au îmbolnăvit „pe centură”.