Metallica, gest superb față de români: donație de 250.000 de euro pentru construcția Spitalului de Oncologie

Fundaţia All Within My Hands, fondată de Metallica, a anunţat miercuri o donaţie de 250.000 de euro pentru iniţiativa Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, #NoiFacemUnSpital prin care va fi construit primul spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică din România. "Donaţia din partea Mastercard, care a oferit un milion de euro pentru iniţiativă a motivat Metallica să adere la cauza noastră", a spus Carmen Uscatu, preşedinte Asociaţia Dăruieşte Viaţă.

Anunţul a fost făcut în ziua concertului Metallica, desfăşurat pe Arena Naţională din Bucureşti, parte din turneul trupei în Europa din acest an, World Wired Tour 2019.

"Donaţia membrilor trupei Metallica are o semnificaţie specială pentru proiectul nostru. Pe de-o parte, muzica lor reuşeşte să inspire milioane de români şi, în acelaşi timp, foarte mulţi dintre aceştia sunt inspiraţi să contribuie la înfiinţarea primului spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică din România, pentru a le oferi copiilor bolnavi de cancer o şansă la viaţă. Pe de altă parte, donaţia din partea Mastercard, care a oferit un milion de euro pentru iniţiativa #NoiFacemUnSpital, a motivat Metallica să adere la cauza noastră. Suntem recunoscători tuturor celor care fac posibil acest proiect”, a spus Carmen Uscatu, preşedinte Asociaţia Dăruieşte Viaţă.

Alături de propria contribuţie în valoare de 50.000 de euro, legendara trupă americană de heavy metal a direcţionat suma de 200.000 de euro, contravaloarea pachetului de Sponsor Principal al concertului din Bucureşti, asigurată de Mastercard şi BCR.

Inspirată de donaţia Mastercard, de 1.000.000 de euro pentru proiectul Dăruieşte Viaţă, din cursul acestui an, contribuţia trupei se va adăuga la fondurile destinate dotării primului Spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică din România cu cele mai noi tehnologii şi echipamente medicale.

Metallica a lansat zece albume de studio, care au fost vândute în peste 100 de milioane de copii în întreaga lume. Printre cele mai apreciate de critică şi public se numără „Kill ‘Em All” (1983), „Ride the Lightning” (1984), „Master of Puppets” (1986), „...And Justice for All” (1988) şi „Metallica” (1991). În prezent, Metallica este formată din James Hetfield (voce, chitară), Kirk Hammett (chitară), Robert Trujillo (bas) şi Lars Ulrich (tobe). Trupa a câştigat nouă premii Grammy şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2009.