Mihaela Bilic a ŢINUT DIETE EXTREME: Cartofii prăjiți, merdenelele și croissantele sunt slăbiciunile mele

Nutriționista vedetelor, Mihaela Bilic, anunță că a slăbit mâncând chiar și alimente care, în mod normal, nu sunt permise în diete. Bilic spune că a scăpat de kilogramele în plus și s-a bucurat chiar și de delicii culinare cum sunt cartofii prăjiți.

”Eu fac toate prostiile lumii, și asta îi încurajează pe cei care mă ascultă, ceea ce nu e neapărat bine. Ultima oară eram pe stradă, mâncam un croissant și m-a oprit un domn să-mi zică: „V-am prins!’ Păi, când, Doamne, iartă-mă, am zis eu că nu mănânc? Cartofii prăjiți, merdenelele și croissantele sunt slăbiciunile mele. Am preferat să rabd o zi întreagă și să mănânc ce-mi place, decât să mănânc numai rădăcini și salate. Toată viața mea a fost o cură de slăbire, pen­tru că am avut mereu privilegiul de a-mi inventa ce dietă am vrut, de la cura de slăbire cu înghețată, din timpul rezidențiatului, o cutie de 600 kcalorii și atât, până la cura de slăbire cu două felii de pâine prăjită pe zi, după care nu am slăbit niciun gram. Nu mi-a ieșit întotdeauna, am variat de-a lungul vieții între 55 kg și 65 de kg la o înălțime de 1,70 m. Am trăit mereu la extreme și mi-a luat timp să fac pace cu mine’, a spus nutriționistul, potrivit publicației Formula AS".