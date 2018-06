Mihaela Buzărnescu spune cum a fost ELIMINATĂ de la Roland Garros: 'Nu aș putea spune că s-a simțit o oboseală, dar poate anumite emoții'

Mihaela Buzărnescu, locul 33 WTA, a fost învinsă de Madison Keys, locul 13, în optimile turneului de la Roland Garros, scor 1-6, 4-6. Jucătoarea româncă a apreciat în trei cuvinte experiența de la Roland Garros din anul acesta: „Bucurie, liniște, câștig”.

„A fost o experiență foarte frumoasă, a fost un pic mai greu la început, dar îmi doresc mult mai multe meciuri pe viitor pe această arenă. Ea a avut un început foarte bun de meci, serviciul ei a fost foarte puternic și asta a făcut diferența. Am reușit să revin în setul al doilea, dar cu mingi noi a putut să servească foarte bine. Sper data viitoare să fie altfel", a explicat ea pentru gsp.ro.

De asemenea, Mihaela Buzărnescu povestește și despre revenirea ei pentru aceeași publicație: „La 5-2, am realizat ce trebuie să fac și cu serviciul ei și într-adevăr am avut un moment mai bun, de relaxare, dar ea a început mai bine și a meritat victoria. Am simțit-o puternică. Sunt zile și zile, într-adevăr, am făcut mai multe erori, dar acestea au fost din cauza jocului ei, sper să fie data viitoare și invers”.

În ciuda emoțiilor firești, jucătoarea româncă mai declară pentru gsp.ro că este entuziasmată și cu tonus bun: „Sunt obișnuită să joc multe meciuri în ultima vreme și nu aș putea spune că s-a simțit o oboseală, dar poate anumite emoții la început, nu că aș face sfert de finală, ci de context, cu arena, cu jocul meu, lucruri de genul acesta”.

Publicațiile New York Times și L'Equipe au scris texte apreciative la adresa Mihaelei Buzărnescu. Jucătoarea declară că în ciuda diferitelor mesaje cu link-uri, nu a deschis nici pe cele cu laude, nici pe cele cu critici, preferând să se bucure de atmosfera capitalei Franței.