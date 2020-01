Mihai Chirica, despre amenda de 10.000 de lei pentru declarația cu 'congolezii': O voi contesta, o consider nefundamentată

Primarul Iașului, Mihai Chirica, amendat cu 10.000 de lei pentru declarația cu „congolezii”, spune că va contesta sancțiunea pentru că o consideră „nefundamentată”: „Oare faptul că am intrat într-un an electoral are vreo legătură cu decizia CNCD? Nu acuz, doar întreb”, anunță MEDIAFAX.

„În primul rând, mi se pare extrem de ciudat că o astfel de sancțiune vine la peste patru luni de la difuzarea interviului în cadrul căreia au apărut declarațiile considerate discriminatorii. Oare faptul că am intrat într-un an electoral are vreo legătură cu decizia CNCD? Nu acuz, doar întreb”, se arată într-un comunicat transmis de Chirica.

Apoi, acesta redă împrejurările în care au fost făcute afirmațiile „ce făceau parte dintr-o analiză a nivelului calitativ tot mai scăzut al nivelului de educație din România și a procentului nepermis de mare de analfabetism funcțional, confirmat la nivel internațional, inclusiv de testele PISA”.

Citește și: Medicii de la UPU Bacău și-au dat DEMISIILE, după ce medicul care a tratat studentul întors din China a fost amendat

„Mai exact, în cadrul interviului, am folosit o formulare mai plastică prin care am încercat să trag un semnal de alarmă referitor la deteriorarea educaţiei în România, comparând această descreştere calitativă cu eforturile pe care o serie de state le fac pentru a-şi spori gradul de civilizaţie şi cultură prin preocuparea serioasă faţă de sistemul de învăţământ, în condiţiile în care, cu foarte mulţi ani în urmă, se aflau la un nivel educațional aproape inexistent. Practic, am vrut să subliniez faptul că este păcat ca un învăţământ de calibrul celui românesc, care a format numeroase personalităţi academice ce au schimbat lumea prin roadele cercetării lor, să rămână în urmă şi să piardă competiţia cu alte ţări aflate în plin progres educaţional cum este, de exemplu, statul Congo”, se arată în comunicat.

Chirica precizează că nu face deosebire între oameni din punct de vedere al rasei, religiei sau apartenenţei etnice, ba chiar dezaprobă discriminarea.

Apoi, edilul anunță că va contesta sancțiunea „nefundamentată”: „În cazul în care decizia va rămâne definitivă voi plăti amenda din propriile venituri și-mi doresc ca această sumă să reprezinte o contribuție financiară la îmbunătățirea sistemului educație din România!”.

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării a decis, miercuri, că afirmația lui Chirica potrivit căreia “O să vină peste noi congolezii, somalezii, sirienii și alte națiuni care sunt coborâte din copac mai deunăzi și o să ne cucerească și o să ne devină șefi” reprezintă discriminare și încalcă dreptul la demnitate.

Primarul a fost amendat cu 10.000 de lei, decizia fiind luată cu unanimitate.

Mihai Chirica a declarat într-un interviu la o publicaţie locală că vom fi acaparaţi de cetăţeni africani „coborâţi din copac mai deunăzi”.

Citește și: Daniel Funeriu, IEȘIRE NERVOASĂ la adresa lui Tudor Gheorghe: Mizerabile rapsod! Pune-te, mă, în genunchi în fața copiilor acestei țări și cere-le iertare!

Declaraţia edilului a fost făcută într-o discuţie despre educaţie şi despre importanţa acesteia.

„Resursa principală a unui stat care se doreşte a fi longeviv este educaţia. Nu se investeşte în educaţie, putem spune . Adică o să vină peste noi congolezii, somalezii, sirienii şi alte naţiuni care sunt coborâte din copac mai deunăzi şi or să ne cucerească şi o să ne devină şi şefi. Adică o să ne conducă, pur si simplu o să te trezeşti la Primăria Municipiului Iaşi cu un congolez, că mai sunt şi de ăştia de naţionalitate română, dar se comportă ca nişte congolezi, şi or să vrea să ne conducă. Pentru că nu se mai pune accent pe educaţie", a declarat Mihai Chirica.