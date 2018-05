Mihai Fifor anunță printr-un document în CSAT lansarea programului de înzestrare pentru Forțele Navale Române

Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, a anunţat miercuri că în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) şi în Parlament va fi prezentat un document care va sta la baza realizării unui "program major de înzestrare" pentru Forţele Navale din România, informează Agerpres.

"Am revenit aseară din Grecia, (...) am vizitat acolo, printre altele, şi facilităţile de producţie ale Republicii Elene pentru submarine (...) Am văzut că se poate dezvolta acest program şi, prin urmare, vom da drumul şi noi acestui nou program de înzestrare. Asta înseamnă că suntem aproape gata cu solicitările Marinei, transcrise desigur într-un document, pe care o să-l ducem, conform procedurii legale, spre aprobare în CSAT şi în Parlamentul României, astfel încât acesta să poată să devină un program major de înzestrare pentru Forţele Navale din România", a declarat Fifor la deschiderea Expoziţiei internaţionale Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2018.

Potrivit ministrului Apărării, acest program de înzestrare va fi eşalonat în timp.

"Avem documentul pregătit, îl ducem în CSAT şi în Parlament pentru aprobare, urmând să devină un program major de înzestrare, care se eşalonează în timp ca realizare", a spus Fifor.

Totodată, el a amintit proiectele în desfăşurare în prezent în domeniul industriei naţionale de apărare.

"Putem discuta de cooperare industrială, de transfer tehnologic, de transfer de know-how. De altminteri, avem deja un astfel de program în derulare, este primul program pe care Armata României îl are în derulare în acest moment, mă refer la transportorul blindat 8x8 Piranha 5, care se face în parteneriat cu Ministerul Economiei, cu Uzina Mecanică din Bucureşti şi cu General Dynamics. (...) Anul acesta vom avea 36 de transportoare blindate, primele practic ce vor fi livrate în România, din care 30 produse pe linia din Elveţia şi următoarele, până la finalul comenzii, produse la Uzina Mecanică din Bucureşti. În felul acesta readucând la viaţă, zic eu, o uzină simbol a industriei naţionale de apărare", a arătat Fifor.

Ministrul Apărării a amintit şi programul privind achiziţia de corvete multifuncţionale.

"Continuăm acest tip de program cu cele patru corvete multifuncţionale. Ele sunt deja în procedura de achiziţii. Condiţia de bază pentru corvete este să fie produse într-un şantier naval din România, tot prin cooperare tehnologică, prin transfer de know-how în România", a spus Fifor.

În ceea ce priveşte zona de aviaţie, Fifor a precizat că în prezent au loc discuţii cu mai multe companii din domeniu.

"În mod sigur vom relansa producţia de la Braşov, de la IAR, avem discuţii avansate cu Bell Helicopter, n-am ascuns niciodată lucrul acesta. Romaero are, din câte ştiu eu, deja semnat un memorandum cu Lockheed Martin", a adăugat Fifor.

Totodată, el a precizat că urmează ca Guvernul să adopte o hotărâre referitoare la achiziţia bateriilor de coastă.

"Urmează să ducem în Guvern, sper săptămâna viitoare, proiectul de hotărâre de Guvern cu specificaţiile tehnice pentru bateriile de coastă, astfel încât, până la finele anului, să încheiem această procedură de achiziţie şi să putem semna contract şi pentru aceste capacităţi", a mai afirmat Fifor.