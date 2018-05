Iohannis, mesaj la BSDA: Încurajez asocierea producătorilor străini cu unităţi din industria de apărare din România

Preşedintele Klaus Iohannis a subliniat, într-un mesaj transmis cu prilejul deschiderii oficiale a expo-conferinţei "Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2018", că susţine şi încurajează asocierea producătorilor străini cu unităţi din industria de apărare din România.

"Statul român manifestă deschidere faţă de producătorii din străinătate şi, în acelaşi timp, acordă importanţă dezvoltării industriei naţionale de apărare şi industriei aeronautice româneşti. Să nu uităm că România este unul dintre pionierii aeronauticii mondiale. Susţin şi încurajez asocierea producătorilor străini cu unităţi din industria de apărare din România, în vederea realizării unor proiecte în spiritul promovat de PESCO - Cooperarea Structurată Permanentă", a transmis Iohannis, prin mesajul prezentat la eveniment de Constantin Ionescu, consilier de stat - Departamentul Securităţii Naţionale, directorul Oficiului Informaţii Integrate din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.Şeful statului a precizat că se bucură că BSDA a devenit "un reper în calendarul manifestărilor de profil". "Este semnificativă organizarea sa în România, având în vedere obiectivele strategice de securitate ale ţării noastre", a punctat Iohannis.Potrivit şefului statului, România este un furnizor regional de securitate stabil şi predictibil."În contextul unui mediu internaţional marcat de impredictibilitate şi de complexitatea riscurilor şi ameninţărilor, statul român rămâne angajat în consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, precum şi a profilului în cadrul NATO şi al Uniunii Europene. România se afirmă, astfel, ca un furnizor regional de securitate stabil şi predictibil. Cu atât mai oportun este, aşadar, momentul desfăşurării acestei expoziţii, cu cât există un interes general ridicat pentru înzestrarea şi modernizarea forţelor armate române - terestre, aeriene şi navale. Creşterea numărului expozanţilor, precum şi al vizitatorilor oficiali şi profesionişti la ediţia din acest an, comparativ cu ediţiile precedente, reprezintă cea mai bună dovadă cu privire la însemnătatea şi succesul acestui demers", a precizat Iohannis.Preşedintele a amintit că a vizitat recent întreprinderea de aviaţie Aerostar din Bacău."Este una dintre întreprinderile-fanion ale României în domeniul de producţie şi de mentenanţă din zona aviaţiei militare şi civile. Sunt realmente impresionat de felul cum a evoluat compania în ultimii ani, de faptul că a devenit un lider nu doar românesc, ci unul regional, în mai multe domenii. Aerostar reprezintă un avantaj competitiv pentru relansarea industriei româneşti şi consider că aceste atuuri trebuie sprijinite, în continuare, la nivelul autorităţilor", a arătat Klaus Iohannis.Potrivit preşedintelui, România are "o bază solidă" şi în ceea ce priveşte securitatea cibernetică."Nu este deloc întâmplător faptul că în cadrul NATO s-a luat decizia ca ţara noastră să se implice în asigurarea securităţii cibernetice a Ucrainei. De altfel, sectorul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a avut o creştere spectaculoasă în ultimii ani şi contribuie într-o proporţie semnificativă la Produsul Intern Brut al României", a explicat Iohannis.La ceremonia de deschidere a BSDA 2018 au participat numeroşi oficiali români şi străini, printre care ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, şi ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Hans Klemm.BSDA 2018 se desfăşoară între 16 şi 18 mai şi reuneşte, la complexul Romaero din Bucureşti, peste 270 de expozanţi din peste 25 de ţări.