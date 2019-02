Mihai Fifor atacă PNL și USR: 'Sunt anti-români și anti România'

Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor (PSD), critică Partidul Național Liberal și USR, după votul pentru buget din Parlamentul României.

„Si anul acesta PNL si USR au votat impotriva Bugetului de stat al Romaniei pe 2019. Au votat cu cinism impotriva majorarii salariilor si pensiilor, impotriva majorarii alocatiilor pentru copii, impotriva investitiilor in comunitatile locale prin PNDL, impotriva investitiilor in sanatate si infrastructura, impotriva alocarii a 2% din PIB pentru apararea tarii. Acestia sunt PNL-USR...anti-romani, anti-Romania.

Am votat cu toata increderea Legea bugetului de stat pe 2019, stiind ca aceasta va fi motorul pentru dezvoltarea in continuare a Romaniei. Am votat pentru investitii majore in infrastructura, pentru dezvoltarea comunitatilor locale, pentru majorarea salariilor, a pensiilor si a alocatiilor pentru copii. Am votat pentru alocarea a 2% din PIB, al treilea an consecutiv, pentru Armata Romaniei. Am votat bugetul cu gandul la bunastarea romanilor si a Romaniei. Pentru ca noua chiar ne pasa", a spus Fifor pe Facebook.

Cele doua camere reunite ale Parlamentului au adoptat, vineri, in plen, bugetul pentru anul 2019. Printre prevederi sunt si amendamente controversate, precum reducerea banilor pentru serviciile de informatii pentru finantarea unor programe din sanatate, precum cel privind Vitamina D. De asemenea, Parlamentul a adoptat un amendament care prevede marirea alocatiei pentru copii de la 84 de lei la 150 lei.