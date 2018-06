Mihai Fifor este alături de Liviu Dragnea

„Le reamintesc tuturor că prezumția de nevinovăție și dreptul la un proces echitabil sunt fundamentale pentru existența statului de drept. Aceste principii esențiale pentru buna funcționare a unei democrații sunt garantate tuturor cetățenilor României prin Constituție.

Guvernul, miniștrii și Partidul Social Democrat, ales de o majoritate covârșitoare, democratic, prin vot liber exprimat, îl susțin pe președintele Liviu Dragnea la conducerea partidului și a Camerei Deputaților.

O decizie luată sub presiunea străzii, a unei părți a presei, a serviciilor care încheie protocoale secrete sau a adversarilor politici nu trebuie să pună sub semnul întrebării bunul mers al României, să strice imaginea țării în fața partenerilor externi. Coaliția PSD-ALDE va duce până la capăt reformele începute pentru bunăstarea românilor.

In ceea ce ma priveste, am crezut si voi crede mereu in prezumptia de nevinovatie a oricarui cetatean, ca principiu fundamental al oricarei democratii.

Sunt si raman ferm alaturi de presedintele partidului nostru, Liviu Dragnea!”, a postat astăzi ,ministrul apărarii, Mihai Fifor pe rețlele de socializare.