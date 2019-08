Mihai Fifor, secretarul general al PSD, despre Viorica Dăncilă: 'O mână de fier într-o mănuşă de catifea'

Partidul Social Democrat nu va fi îngenuncheat, ci va continua să guverneze şi pentru prima dată va da un preşedinte al ţării femeie, a declarat vineri secretarul general al PSD, Mihai Fifor.

El a promis că, împreună cu echipa de campanie, va avea grijă ca Viorica Dăncilă, liderul social-democraţilor, să devină preşedinte al României.

"Nu am absolut niciun fel de dubiu că lucrul acesta se va întâmpla, mai e foarte puţin până atunci şi cred că prima întâlnire nu va fi cu prim-ministrul, nu cu preşedintele partidului, va fi cu preşedintele acestei ţări, cu doamna Viorica Dăncilă. Nu e o perioadă uşoară, ba dimpotrivă, asaltul continuă, poate îmbrăca formele sale cele mai agresive, a început imediat după preluarea guvernării în ianuarie 2017, cu tot felul de forme de atac pe care poate unii dintre noi nici nu ni le imaginam la un moment dat. Trăim forma cea mai agresivă a asaltului celor care nu ne vor sub nicio formă la conducerea acestei ţări, (...) de eliminare a adversarului care are ca primă ţintă dărâmarea guvernării şi, subsecvent, punerea la pământ a PSD. Nici acest guvern nu va cădea, pentru că prim-ministrul României nu va permite acest lucru", a afirmat Fifor, la Şcoala politică de vară a Organizaţiei Femeilor Social Democrate, care are loc la Mamaia, potrivit Agerpres.



Mihai Fifor a susţinut că PSD nu poate fi îngenuncheat, pentru că este un partid al oamenilor, provenit dintre oameni, pentru oameni.



"Noi ştim să guvernăm bine pentru români. Vom avea, pentru prima dată în istoria României, un preşedinte femeie, o femeie puternică, determinată, iubitoare de oameni, care a lăsat poate orice pentru a fi alături de oameni, care nu mai ştie ce e familie, ce e linişte. (...) Avem nevoie de Viorica Dăncilă, cu un profil care ştie să unească, să spună o vorbă bună, care poate fi o mână de fier într-o mănuşă de catifea. Aviz amatorilor: cine vrea să îşi încerce norocul cu doamna prim-ministru Viorica Dăncilă e invitat să o facă, dar nu o să îi iasă foarte bine lucrurile", a mai spus Fifor.