Mihai Goțiu, atac EXPLOZIV la adresa PNL: îi declară RĂZBOI Adrianei Săftoiu și liberalilor

Senatorul USR, Mihai Goțiu, îi acuză pe cei de la PNL că răspândesc un ”fake news jignitor”, asta pentru că au răspândit zvonul conform căruia Goțiu și încă un senator USR ar fi votat moțiunea de cenzură. Goțiu o nominalizează pe Adriana Săftoiu drept cea care a colportat zvonul, dar arată că liberalii încearcă să arunce o anatemă asupra întregului USR.

”FAKE-NEWS JIGNITOR, distribuit pe Facebook de PNL despre USR! Cică eu și alt coleg am fi votat pentru moțiunea de cenzură! Dovezi foto și video. Și cum a recunoscut Adriana Săftoiu că sursa minciunii sunt colegii ei, parlamentari PNL!

De parcă n-ar fi fost suficientă supărarea (și dezamăgirea) zilei de ieri, legată de moțiunea de cenzură, care a blocat revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin că, mai spre seară, m-am trezit cu alta. Nici mai mult, nici mai puțin, cu acuzația că m-aș fi numărat printre cei care ar fi votat moțiunea de cenzură!!!

După primele întrebări, nedumerite, primite, aseară, de la prieteni și colegi, am găsit repede și care era sursa: deputatul PNL Adriana Săftoiu, care, într-un comentariu la o postare de pe pagina de Facebook al lui Gelu Duminică, afirma, fără vreun dubiu, că eu și colegul Iulian Bulai am fi votat pentru căderea Guvernului Orban și, implicit, împotriva revenirii la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. I-am solicitat d-nei Săftoiu scuze și o dezmințire urgentă. (aici: https://www.facebook.com/duminica.gelu/posts/2676103775771829)

Scuzele au venit în doi peri, menținând dubiul: ”noi așa am fost informați. Dacă nu ați votat, scuze. Dar aceasta a fost informația primită în plenul Parlamentului. Că au fost două voturi de la USR și dvs ați fost nominalizat”, a scris doamna Săftoiu. După mai multe schimburi de replici, în care și Iulian a infirmat acuzația, d-na Săftoiu spune că ”informarea” ar fi venit de la colegii ei de la PNL care au monitorizat votul și că, între timp, ar fi vorbit cu ”cineva din USR care i-ar fi spus că nu ar fi fost doi, ci unul, iar acel unul ar fi fost, de fapt, altul”. SERIOS???

Să ne înțelegem, dacă o asemenea mizerie ar fi fost livrată de la altcineva din PNL, mi-aș fi spus că nu cunoaște niște reguli banale ale unei informări corecte: o verificare măcar minimală a informației și menționarea sursei informației. Doar că d-na Adriana Săftoiu este fost jurnalist în agenții de presă, fost purtător de cuvânt al Guvernului și al Președintelui României. Mi-e greu spre imposibil să cred că exact d-na Săftoiu e o persoană care nu știe aceste reguli elementare de comunicare corectă.

Întâmplător (sau nu), chiar înaintea mea, votase d-na senator Carmen Hărău, de la PNL. După cum se poate observa și auzi pe înregistrările video, disponibile online, exact când votez, un grup de parlamentari PSD încep să râdă și să aplaude. Pentru a nu exista dubii cine era ținta celor de la PSD se aude și o voce: ”Hărău a votat moțiunea”. Din înregistrarea video, nu-mi dau seama dacă d-na Hărău a votat moțiunea ori cei de la PSD făceau bășcălie (în cazul meu se poate observa cel puțin faptul că introduc bila albă în urna neagră). Nu știu dacă cei de la PNL (d-na Săftoiu ori informatorii ei) au vrut s-o scape pe d-na Hărău sau, pur și simplu, au atacat USR alegând doi dintre parlamentarii care i-au criticat în ultima perioadă. (Atenție, detaliu important: fake-news-ul a fost transmis și presei, imediat după vot; pentru că am fost sunat și întrebat de ce am votat moțiunea (!?), am infirmat, iar verificarea nu era greu de făcut la câte camere de filmat au fost azi în plen). (aici e întregistrarea făcută de Epoch Times, de pe la 3:24:15 momentul în care votează doamna Hărău, eu și apoi cei de la PSD încep să râdă și să o aplaude pe doamna Hărău).

Să fie clar: aruncatul anatemei și a responsabilității asupra USR pentru eșecul răsunător al Guvernului Orban e o culme a ipocriziei și nesimțirii.

Îi transmit doamnei Adriana Săftoiu (și/sau acelor colegi din PNL care pun în circulație asemenea minciuni): PNL și-a asumat guvernarea, și și-a asumat-o cu o foaie de parcurs publică cu obiective expres menționate, iar alegerea primarilor în două tururi de scrutin a fost/este un obiectiv esențial. Că PNL a fost prea neputincios și prea slab în îndeplinirea acestui obiectiv, că a greșit fundamental strategia ori că a fost, pur și simplu, pe blat cu PSD, pentru conservarea supraviețuirii baronilor locali din ambele partide, putem discuta mult și bine.

Dar să nu încerce să mute responsabilitatea pentru acest eșec către noi ori măcar să insinueze că cei de la USR am fi trădat în vreun fel linia pe care ne-am asumat-o, față de cetățeni și față de PNL la învestitură. Îi rog să se concentreze pe obiectivul care a rămas în picioare: alegerile anticipate. Că după ce s-a întâmplat ieri, am mari dubii că își doresc cu adevărat asta și că nu caută un alt pretext pentru a ”rata” și anticipatele.

PS: Cât despre faptul că s-a folosit numele meu pentru a ataca USR nu mă miră prea mult. Nu e pentru prima dată când zvonurile pornite dinspre PNL mă acuză că aș fi votat cu PSD. Și nu e primul fake-news dovedit distribuit de PNL - poate unii își amintesc de fluturașii cu mesaje mincinoase despre USR distribuiți la europarlamentare de șefii organizației de tineret a PNL Cluj. Dacă vă uitați la scorurile obținute de USR la Cluj (fief pe care PNL îl consideră ca fiind ”al lor”) sau cât au sughițat în ultimele săptămâni acei membri PNL care s-au îndestulat din milioanele companiei care vrea aurul de la Roșia Montană, o să înțelegeți și de ce sunt una dintre ”țintele” preferate ale PNL.

ÎN GALERIA FOTO: comentariile prin care Adriana Săftoiu (PNL) acuză parlamentari USR că ar fi votat moțiunea de cenzură, iar apoi recunoaște că astfel de informații au fost transmise de colegii ei & momentul în care votez (mă rog, asta e calitatea de pe Facebook, dar e suficient cât să se vadă că introduc bila albă în urna neagră, ceea ce înseamnă vot ”împotriva moțiunii”) și momentul în care parlamentarii PSD o aplaudă și o felicită pe senatorul PNL Carmen Hărău pentru modul în care a votat.”, scrie Mihai Goțiu.