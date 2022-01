Mihai Iosif: Suporterii efectiv ne-au împins de la spate. Jucătorii şi spectatorii au făcut un lucru minunat

Tehnicianul rapidist Mihai Iosif a declarat sâmbătă seară, după meciul cu UTA Arad, scor 1-1, că formaţia sa a evoluat bine chiar şi în inferioritate numerică şi că suporterii i-au motivat puternic pe jucători, potrivit news.ro.

“Îmi felicit jucătorii pentru atitudine şi pentru joc. Le mulţumesc şi celor ce-au fost în tribune pentru că efectiv ne-au împins de la spate.

Chiar dacă am avut un om în minus tot meciul am arătat destul de bine. Avem cei mai frumoşi suporteri din ţară. Jucătorii şi spectatorii au făcut un lucru minunat. Minunat că am avut puterea de a reveni”, a spus Iosif la posturile care transmit Liga 1.

Formaţia FC Rapid a remizat, sâmbătă seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa UTA Arad, într-un meci din etapa a XIII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor. Rapidiştii au jucat în inferioritate numerică din minutul 39, când a fost eliminat Morais. Au marcat Marzouk ’76 pentru gazde şi Ubbink ’45 (penalti) pentru oaspeţi.