Mihai Mărgineanu, oripilat și șocat de Vama Veche. 'Multe fete bete chioare'. 'Cum poate un puști de 17 ani să bea Jameson direct din sticlă?'

Mihai Mărgineanu a povestit pe rețelele sociale șocul pe care l-a trăit după ce a perecut ziua de 1 Mai în Vama Veche.

Artistul a povesit că nu a fost pe litoralul roâmesc ca să se distreze el, ci ca supraveghietor și panizc al copiilor lui adolescenți, iar ceea ce a văzut i-a lăsat un gust amar și l-a întristat profund.

„Ca orice prost care se respectă mi-am petrecut și eu Întâi Maiul la VamaVeche ...!

Nu neapărat ca un nostalgic pocnit ce s-ar putea crede că sunt, ci că Observator și Paznic tăcut al copiilor mei adolescenți cărora le-a fost inspirată de cei doi părinți din dotare, adică de buimacul de mine și de mama lor simpatică, dragostea pentru libertatea la care visam cu toții când ne 'trăznea' amestecul de mirosuri de ciorbă-hamsii și vidanje pe tractor din Vama anilor trecuți.

Ei bine, acești doi adolescenți, greu de ținut în frâu, au hotărât să meargă (pe banii lor de data asta) în Vama Veche spre marea mea disperare, știind-o pe fii mea cel puțin un nivel mai complicată decât mine. Evident că mi-am ”tras” o cântare pe partea litorală și ne-am cazat (eu și A.) într-o locație superbă și de bogați din mai sus numita localitate, adică la Ilia.

Am deschis toate intrumentele de supraveghere care l-ar face invidios pe cel mai șmecher spion din spatele frontului, am re-contactat toți informatorii de pe vremea când vânam ce-mi plăcea în mod deosebit și ... hai tată să supraveghem !

Mărgineanu îi întreabă pe părinți: Bă, voi știți ce mai fac copiii voștri?

Băi oamenilor ... pe lângă casta dulgherilor, a fierarilor betoniști și a groparilor de cimitir, era plin de liceeni !!! Fară părinți!

Vama Veche este sufocată de shaorme și clătite, reggetoane și chill-uri cu bass sub 50 de Hz dar și de fetițe 14-15-16-17 ani, fardate toate la fel și prezentandu-și ticul verbal "gen" în mai toate propozițiile și după fiecare subiect, multe dintre ele fiind bete chioare ( sauuu ... Doamne ferește!) călare pe barurile de la Semafor sau Mandala sau Molotov. (parcă există o lege cu alcoolul la minori?!)

Băiețeii cu pretenții de masculi interesanți și feroce. Mai că mi-a venit la un moment dat să-l îmbrac pe unu care era în "maiou" la cele 12 grade de afara . (Zic să nu răcească copilu' !).

Mi-am dat seama că nivelul de trai al românului de rând a crescut. Altfel, cum mama dracu' poate un puști de 17 ani să bea Jameson direct din sticlă ??? Sau cum poate o puștoaică de 19 ani să vina la mare cu Mini-ul nou-nouț care costa cât 6 rinichi de-ai ei ? ( nu de-ai mei că pe ai mei nu-i mi cumpără nimeni!)

Am bătut Vama în lung și-n lat că să mă conving de un lucru : ori am îmbătrânit eu și nu-mi mai aduc aminte de nenorocirile prin care am trecut în "localitate" ... sau ... Lumea a coborât nivelul de caliate sub nivelul marii ?

Așa că, pentru voi aștia de sunteți părinți și vă credeți deschiși la cap sau vă lăudați că ai voștri copii sunt cu gașca la mare ... mândri că s-au maturizat înainte de vreme .... am o întrebare la care nu trebuie să-mi răspundeți mie : Bă, voi știți ce mai fac copiii voștri ?”, a scris pe rețelele sociale artistul.