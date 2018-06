Mihai Poliţeanu SPUNE TOT despre protestul din Parlament: 'Oameni de la grupul USR ne-au făcut intrarea'

Persoanele care au protestat pe holul Camerei Deputaţilor au intrat, miercuri, în Parlament după ce au făcut o solicitare la grupul parlamentar al USR, a afirmat Mihai Poliţeanu, unul dintre protestatari, scrie Agerpres.

"Suntem în asentimentul zecilor de grupuri civice din Bucureşti şi din ţară. Nu ne-a adus cineva, am cerut noi să venim aici. Am mai spus: oameni de la grupul USR ne-au făcut intrarea. Nu este un secret. Am făcut o cerere către grupul USR să fim primiţi astăzi în Parlamentul României, au fost drăguţi şi ne-au primit", a spus Mihai Poliţeanu, reprezentantul Iniţiativa România.

El a spus că "nimeni nu îi ghidonează din spate".

Poliţeanu a menţionat că sunt zeci de organizaţii care susţin acest demers, menţionând, printre altele, Iniţiativa România, Rezistenţa, Corupţia ucide, Iniţiativa Timişoara, Oradea civică, Inţiativa Craiova.

El a spus că la acţiunea în Parlament au fost reprezentanţi din trei grupuri: Iniţiativa România, Corupţia ucide, Rezistenţa.

Mai multe persoane au protestat, miercuri, pe holul Parlamentului, faţă de modificarea Codului de procedură penală, în timpul discursului din plen al premierului Viorica Dăncilă, pe tema stadiului procesului de pregătire pentru preluarea de către România a preşedinţiei semestriale a Consiliului UE în ianuarie 2019.

Cele nouă persoane au strigat: "Cuib de hoţi şi mafioţi!'; "DNA să vină să vă ia!'; '"Ruşine să vă fie!"; "Viorica, fă ceva, Dragnea, dă-ţi demisia!" şi au purtat afişe cu mesaje: "Democraţia moare, România trezeşte-te!"; "Codul penal sau codul penalului?".

Ministrul de externe Teodor Meleşcanu a stat de vorbă cu protestatarii. Aceştia i-au reproşat faptul că Diaspora nu a putut să voteze la alegeri. "Câţi oameni aţi împiedicat să voteze, domnule Meleşcanu? Nu ştiţi nimic?", a întrebat unul dintre protestatari. Meleşcanu a replicat: "Ai dreptate, şi în Războiul de independenţă tot eu am fost de vină".

Protestul a durat aproximativ o oră.