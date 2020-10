Mihai Stoichiţă: Dacă nu avem răbdare o să ne autodistrugem permanent, o să ne schimbăm antrenorii permanent, lucru cu care eu nu sunt de acord

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a cerut răbdare pentru ca echipa naţională să ajungă la un nivel la care să obţină rezultate foarte bune, anunță news.ro.

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, i-a luat locul selecţionerului Adrian Mutu pe banca de rezerve, la meciul de tineret România - Malta, scor 4-1. Aceasta a fost decizia FRF, după ce la naţionala de tineret s-au înregistrat două cazuri de infectare cu noul coronavirus, fundaşul Alexandru Paşcanu şi un membru al staff-ului. Mutu nu este pozitiv cu Sars-Cov-2.

Citește și: Medicul care s-a oferit voluntar să se infecteze cu coronavirus, ieșire dură la adresa lui Nelu Tătaru: ‘Incompetența bulbucată lovește din nou’

După meci, Stoichiţă a vorbit atât de prima reprezentativă, cât şi de echipa pe care a coordonat-o, marţi, de pe bancă.

"Sunt un antrenor pasager în istoria lor, i-am ajutat şi i-am ordonat cât am putut în timpul acestui meci. Mă bucur că putem să sperăm în continuare că o să avem în viitor o echipă naţională foarte, foarte bună. Eu am încredere şi în cei care sunt acum şi care mâine vor juca cu Austria şi eu cred că simbioza asta într-un viitor nu prea îndepărtat va da roade. Dacă nu avem răbdare o să ne autodistrugem permanent, o să ne schimbăm antrenorii permanent, lucru cu care eu nu sunt de acord şi nu vom mai avea niciodată o stabilitate a performanţei şi a unei prezenţe plăcute în teren, aşa cum a fost în seara asta, chiar dacă, trebuie să recunosc, nu am întâlnit o echipă grozavă (n.r. - Malta). Dar să poţi să te descurci împotriva unei echipe care joacă atât de compact şi să ai atâtea ocazii de gol, cred că vreo 11, asta însemană sudoare, însemnă inteligenţă de joc, înseamnă faze care sunt gândite şi exersate de ei împreună cu antrenorii lor la antrenamente. Asta este caracterizarea jocului din seara asta şi a situaţiei actuale a fotbalului românesc. Am înţeles că sunt câteva partide care ne ajută ca rezultate în seara asta, nu stau acum să calculez, eu zic că la meciul cu Danemarca nu o să avem probleme, pentru că i-am simţit şi eu în seara asta de pe bancă, îi cunosc de mult timp. În momentul în care sunt concentraţi, determinaţi, aceste două caracteristici le adaugă la talentul lor imens, pentru că mie mi se pare că sunt jucători foaret talentaţi. Eu nu am emoţii în privinţa calificării. O să am emoţii la meci, normal, aş fi nesimţit să nu am emoţii, pentru că e o stare de stres competiţional pe care îl trăieşte oricine în lumea asta. Dar am mare încredere în ei şi în staff-ul lor. Din ce ştiu eu, Denis Man ar fi făcut parte din lotul echipei naţionale, dar perioada de inactivitatea pe care a avut-o probabil că l-a determinat pe Mirel să nu-l ia la prima reprezentativă. E normal, erau două meicuri fizice, cu două echipe extrem de bine puse la punct la acest capitol. Riscai foarte mult să-l bagi într-un meci cu Islanda şi starea terenului să-l ducă spre o accidentare. Fraza cu să nu luăm multe (n.r. - cu Austria), aparţinându-i domnului Rădoi, este o frază probabil de stimul pentru jucătorii lui şi nu este o frază care să fie adresată tuturor, e o frază care creeze o stare de spirit la echipa naţională mare, care probabil va fi trezită de aceste cuvinte, pentru că uneori trebuie să-i mai şi dojeneşti, nu să-i pupi tot timpul. Copilul trebuie pupat în somn, la fel şi fotbalistul. A fost o stratagemă a lui Rădoi pentru a-şi mobiliza echipa pentru meciul de mâine. O calificare a echipei de tineret ar fi o confirmare a talentului tinerilor pe care îi avem, ar fi o premieră pentru fotbalul românesc, să aibă două calificări consecutive. Asta înseamnă că se munceşte bine la copii şi juniori şi că deja putem avea germenii unei viitoare echipe naţionale puternice", a declarat Stoichiţă, în conferinţa de presă organizată după partida de la Giurgiu.

Citește și: Informații din ședința Orban-Vela-Tătaru-Arafat: Zonele unde masca de protecție ar putea fi obligatorie și pe stradă

România a învins, marţi, la Giurgiu, cu scorul de 4-1 (4-0), reprezentativa Maltei, în penultimul meci al tricolorilor "mici" în Grupa a VIII-a a preliminariilor Campionatului European din 2021. Tudor Băluţă a fost eliminat, în minutul 34, când a primit al doilea cartonaş galben. România va termina grupa pe locul 2, iar Danemarca, locul I, a obţinut deja calificarea la turneul final.

Clasamentul grupei este următorul: 1. Danemarca, 25 de puncte (9 meciuri), 2. România, 19 puncte, (9), 3. Ucraina, 10 puncte (8), 4. Finlanda, 10 puncte (9), 5. Irlanda de Nord, 9 puncte (9), 6. Malta, un punct (8).

Au marcat: Măţan '17, Man '27 şi '40 (p), G. Ganea 36 / Elouni '51.

Meciurile rămase de jucat în grupa României sunt următoarele:

13 noiembrie 2020: Malta – Ucraina;

17 noiembrie 2020: Ucraina – Irlanda de Nord, România – Danemarca, Malta – Finlanda.

La turneul final se califică primele clasate din fiecare grupă şi cele mai bune cinci echipe de pe locul al doilea în cele nouă grupe. România are nevoie de victorie cu Danemarca pentru a fi sigură că este între cele mai bună formaţii de pe locul 2.

Citește și: Claudiu Năsui, declaraţie dură la Florin Roman: ‘Care e şmecheria? Dacă declari că nu ai domiciliu în Bucureşti, primeşti diurne suplimentare’

Naţionala de seniori a României a fost învinsă, joi, de Islanda, scor 2-1, în barajul de calificare la Euro-2021 şi duminică, scor 4-0, de Norvegia, în Liga Naţiunilor. Miercuri, de la 21.45, România va întâlni Austria, la Ploieşti, tot în Liga Naţiunilor.