Mihai Tudose dă cărțile pe față și vorbește despre culisele PSD: Este INCALIFICABIL că s-a ajuns la așa ceva!

Fostul premier Mihai Tudose, proaspăt trecut de la PSD la Pro România, susține că din cauza problemelor penale pe care le are Liviu Dragnea, întreg partidul a devenit preocupat doar să îngenuncheze justiția pentru a-l salva pe liderul PSD. El susține că oamenii au dreptate să protesteze în stradă și califică extrem de gravă situația din 10 august, când jandarmii au fost puși să bată cetățenii.

"Prăbuşirea PSD în preferinţele electoratului se simte şi e prezentată în toate sondajele de opinie date publicităţii. Însă alegerile europarlamentare vor reprezenta primul test real. (...) Vedeţi dumneavoastră, toată lumea este de acord că în Justiţie trebuie făcut ceva – o punere în acord cu o serie de decizii ale CCR, cu decizii ale Uniunii Europene, dar şi corectarea unor abateri grave, acolo unde acestea au avut loc. Însă una este să armonizezi nişte decizii şi să corectezi cu bună-credinţă nişte aspecte, iar alta e să declanşezi o ofensivă permanentă împotriva Justiţiei şi să te intereseze doar rezolvarea unor anumite speţe, dosare", a declarat Tudose.

Potrivit fostului premier PSD, aşa ceva este profund incorect.

"De aceea iese lumea în stradă şi protestează, fiindcă toate acestea fac mult rău şi se văd cu ochiul liber. Cât am fost premier, m-a preocupat faptul că iese lumea în stradă şi uneori am reuşit să port un dialog cu protestatarii, fiindcă nu-i poţi ignora pe românii nemulţumiţi. Eu am dialogat cu ei, înainte de a pleca de la Palatul Victoria, ce a urmat după, pe 10 august… E incalificabil să trimiţi Jandarmeria să bată protestatari. Este grav că s-a ajuns la aşa ceva", a precizat Tudose.