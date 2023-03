Mihai Tudose nu va intra într-un Guvern din care face parte Virgil Popescu (video)

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a afirmat că nu va intra într-un guvern din care face parte actualul ministru liberal al Energiei Virgil Popescu. El a precizat, însă, că poate sta la aceeaşi masă cu ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, care este acuzat de plagiat, dar care nu are un verdict în acest sens.

Tudose a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă va intra în Guvern.

“Nu ştiu. Depinde de o mulţime de lucruri. (…) Da, accept o intrare în guvern, dar pe un plan de guvernare şi pe un plan în care mă duc să fac ceva. Ca să pot să fac poze cu un minister sau la Guvern, iertaţi-mă, dar nu”, a afimat Tudose.

Întrebat dacă şi-a dori ca mandatul de ministru să fie mai lung de un an şi jumătate, Tudose a răspuns afirmativ, completând că “e o chestie coerentă, că nu apuci să faci nimic”.

Popescu - nu, Bode - da

De asemenea, întrebat dacă va accepta să fie coleg în viitorul Guvern cu Virgil Popescu, Tudose a răspuns negativ.

Întrebat dacă el condiţionează intrarea în Guvern de acest lucru, europarlamentarul PSD a declarat: “M-aţi întrebat, nu condiţionez. Am spus nu”.

El a mai fost întrebat dacă ar sta la masă cu Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne şi a răspuns afirmativ, precizând că nu are nicio problemă cu acesta.

Când i s-a atras atenţia că Lucian Bode este acuzat de plagiat, răspunsul său a fost. “Deocamdată nu are verdict de plagiat. Şi eu am o problemă cu plagiatul, că s-a trezit cineva care la rândul ei este acuzată de plagiat, că am plagiat. Eu am hârtie că nu am plagiat. De Emilia Şercan vorbesc”.

În ceea ce priveşte faptul că Bode are un verdict de plagiat din partea Universităţii din Cluj-Napoca, europarlamentarul PSD a argumentat: “Universitatea din Cluj, cu o săptămână înainte dăduse altul că nu a plagiat. Acum aşteptăm următorul verdict. Poate următorul verdict e că iar nu a plagiat. Nu ştiu, n-am citit lucrarea, dar până când nu există o hârtie, asta e”.