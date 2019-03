Mihai Tudose îi bagă în CORZI pe Liviu Dragnea și Darius Vâlcov: 'OUG 114 frizează ABSURDUL'

Fostul premier Mihai Tudose, şeful de campanie al Pro România, a declarat, duminică, că tot ceea ce se întâmplă cu Ordonanţa de urgenţă 114/2018 "frizează absurdul", el adăugând că premierul Viorica Dăncilă va prezenta în Parlament viziunea lui Liviu Dragnea sau a lui Darius Vâlcov, scrie Agerpres.

Citește și: Călin Nistor, ANUNȚ BOMBĂ - Mai multe RECHIZITORII ale DNA au fost infirmate: 'Sunt mai multe încălcări ale normelor procedurale'

"Referitor la OUG 114, nu cred că mă poate suspecta cineva ca fiind un prieten al băncilor, sub nicio formă. Dar ceea ce face acum frizează absurdul, pe acel dublu limbaj, duble măsuri şi dorinţa de a avea tot timpul o temă: dă-i cu banca, dă-i cu aurul, că-i cu statul paralel, că-i cu orice altceva în afară de autostrăzi, în afară de spitale, orice altceva în afară de educaţie. Acum este cu OUG 114, cum se luptă el cu băncile. El se luptă cu băncile, pe de o parte, pe de altă parte domnul Teodorovici scrie scrisori la Standard and Poor s. Înţeleg că luni doamna prim ministru vine la Parlament să ne spună despre cum vede ea 114. Ca o paranteză, să-mi fie iertată îndrăzneala, nu cred că vom asculta viziunea doamnei Dăncilă, ci viziunea domnului Dragnea sau a domnului Vâlcov. În schimb, nu avem niciunul dintre noi acea scrisorică pierdută pe care a trimis-o domnul Teodorovici la Standard and Poor's. Pentru că pe faţă se bate cu băncile, pe spate: 'stai un pic că o retragem'. Păi, în ce zi a fost bună, ieri când ai dat-o, azi când o retragi?", a afirmat Tudose, într-o conferinţă de presă la sediul partidului Pro România.

El a spus OUG 114 este luată în calcul la construcţia bugetului şi s-a întrebat ce se întâmplă cu bugetul dacă aceasta va fi retrasă.

"Poate faptul că bugetul este contestat este o oportunitate ca el să se întoarcă în Parlament şi să se facă un nou buget fără să conteze pe veniturile suplimentare din OUG114, pentru că înţeleg că domnul Teodorovici a spus că o retrage, sau că o face mai prietenoasă, că oricum nu vom lua cei 40 de saci de galbeni de la bănci", a adăugat Tudose.

Liderul Pro România, Victor Ponta, a afirmat, la rândul său, că OUG 114 a fost o mineriadă economică.

"OUG114 dată între Crăciun şi Anul nou a fost o mineriadă economică, au venit cu bâtele Vâlcov şi Teodorovici, s-au pus cu bâtele pe toată lumea, acum sigur trebuie să mai panseze băncile, societăţile din energie. (...) După această mineriadă, fondul suveran este cel mai mare jaf din istoria României de la invazia sovietică încoace, pentru că tot ceea ce România mai are: Hidroelectrica, Romgaz, (...) Imprimeria Naţională şi Loteria, adică tot ce a mai rămas vacă de muls, este dusă în staulul lui Vâlcov, acolo vor fi omorâte şi împărţite, vândute pe bucăţi. Sper ca doamna Dâncilă şi cancelaria nouă să reuşească să o protejeze", a adăugat Ponta.