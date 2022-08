Mii de oameni pe stadionul Emil Alexandrescu, pentru a vedea artiştii care au concertat la Festivalul Inimo

Mii de oameni au venit pe tot parcursul zilei de sâmbătă pe stadionul Emil Alexandrescu din Iaşi, pentru a fi prezenţi până aproape de miezul nopţii la evenimentele organizate în a doua zi a Festivalului Inimo, un festival al carităţii la care au răspuns mari artişti români, potrivit Agerpres.

"Educaţia e salvarea acestei ţări. Tocmai de aceea 10.228 de copii, datorită vouă, în această toamnă vor merge la şcoală complet echipaţi. Pe lângă asta, părintele Dan Damaschin mai are aici în Iaşi două centre de excelenţă, al treilea este pe drum. Va funcţiona din această toamnă. Aici învaţă 90 de copii. Ei primesc casă şi masă, plus alţi 20 de bursieri în oraş. Zic că merită aplauze. Mulţumesc Iaşi pentru povestea asta. Cu siguranţă la anul vor fi 15.000 de copii. (...) Trebuie doar să ieşim din rând şi să abandonăm confortul, propriul nostru confort. Aici în Iaşi este dovada că se poate. O dovadă pentru care eu tot spun, România te iubesc. Mulţumesc Iaşi pentru experienţa asta. Împreună am început o experienţă tare frumoasă", a spus jurnalistul Alex Dima pe scena special amenajată în centrul stadionului Emil Alexandrescu.La rândul său, Smiley a apreciat iniţiativa preotului Dan Damaschin de a organiza un festival al familiei, pentru a ajuta peste 10.000 de copii să meargă la şcoală cu haine, rechizite şi ghiozdane noi. Artistul a menţionat că astfel de gesturi pot fi făcute de fiecare dintre noi chiar şi la o scară mai mică."Pentru tot efortul ăsta pe care îl face părintele Damaschin, şi bănuiesc că sunt o grămadă de oameni în jurul lui, merită toată aprecierea noastră. Merită urmat acest exemplu de fiecare dintre noi. Nu neapărat pentru 10.000 de copii, dar măcar pentru unul. Cred că dacă am face fiecare câte un efort pentru cineva de lângă noi, atunci lumea asta ar fi mai bună, ar deveni mai bună. Am vedea schimbări cu adevărat dacă nu am aştepta de la alţii", a afirmat Smiley în timpul concertului susţinut la festivalul Inimo.Pe aceeaşi scenă au urcat sâmbătă seara şi artiştii de la trupa Vunk, surorile Beregoi, iar în cursul zilei cei care au venit pe stadionul Emil Alexandrescu au avut ocazia să-i asculte pe Mioara Velicu, artiştii de la Rapsozii Botoşanilor şi Fanfara de la Chetriş. Seara a fost închisă de DJ Mandu.Vineri, în prima zi de festival, pe scenă au urcat Direcţia 5, Damian Drăghici, Andra şi ansamblul etno-folcloric Plăieşii.Festivalul continuă şi în cursul zilei de duminică, pe scena de pe stadionul Emil Alexandrescu umând să urce Gaşca Zurli sau artiştii de muzică populară Laura Lavric, Gelu Voicu şi Carmen Macovei. În cursul serii vor susţine recitaluri The Motans, Feli, Connect-R şi Ştefan Bănică jr.Festivalul Inimo cuprinde o serie de evenimente şi manifestări artistice care se desfăşoară în perioada 19-21 august. Organizatorul festivalului este Dan Damaschin, parohul bisericii din incinta celei mai mari maternităţi din zona Moldovei, Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie Elena Doamna.Spre deosebire de alte festivaluri, intrarea la Festivalul Inimo este gratuită. Accesul se face în baza unei donaţii în baza căreia spectatorii primesc câte o invitaţie. Cu banii strânşi, preotul Dan Damaschin, prin Asociaţia Glasul Vieţii, va achiziţiona îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi ghiozdane pentru 10.228 de copii. El are în grijă câteva mii de copii care provin din familii fără posibilităţi financiare. În fiecare vară, preotul duce în tabără la mare peste 1.600 de copii.