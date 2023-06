Minerii au renunțat la protestul extrem după o discuție cu Ciolacu și Budăi

Minerii şi energeticienii aflaţi în greva foamei de luni, la Bucureşti, pentru deblocarea Legii nr.197/2021, au decis, joi seara, să întrerupă protestul extrem. Decizia a fost luată în urma unei discuţii cu premierul Marcel Ciolacu, scrie Radio Infinit.

„Ne-a chemat premierul Ciolacu, l-a avut alături şi pe Marius Budăi, ministrul Muncii. La întâlnirea asta, domnul Ciolacu a încercat să ne garanteze că, în perioada imediat următoare, va solicita o întâlnire cu preşedinta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru a stabili şi bonificaţii. Ministerul Muncii o interpretează într-un fel, că n-are acoperire juridică (...) Ne-a spus că ne va ajuta, dacă nu vor reuşi prin întâlnirea cu preşedinta ICCJ, o vor face printr-o nouă modificare la lege.

Ne-a mai promis că nu se va opri calculul dosarelor. Cei care au dosarele depuse vor primi decizii pe Legea 197, calculul va rămâne neschimbat, adică bonificaţia doar pe perioada de dinainte de 2001 şi după 2021, în rest, fiecare pe ce a lucrat, dar cert este că scăderea vârstei de pensionare a rămas bătută în cuie.

Noi am oprit protestul extrem. În principiu, roadele acestui protest extrem sunt că ne-am făcut cunoscută cauza. Minusul este că nu am reuşit să-i convingem şi nu vor sub nicio formă să ne dea acel coeficient de calcul, spun că nu au acoperire juridică” a declarat Manu Tomescu, vicepreşedintele Sindicatului Energia Rovinari.