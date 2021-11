Miniseria Nox, cu Maïwenn şi Nathalie Baye, din 4 noiembrie la Focus Sat TV

Focus Sat TV va difuza miniseria „Nox”, producţie Canal+ Création Originale, începând cu 4 noiembrie, câte două episoade în premieră în zilele de luni şi joi, de la ora 21:30, potrivit news.ro.

Când Julie Susini (interpretată de Maïwenn, premiată la Cannes pentru „Polisse. Îngerii păzitori”) dispare în tunelurile subterane din Catacombele pariziene fără să lase vreo urmă, mame ei, Catherine Suzini (Nathalie Baye, cunoscută pentru rolurile din „Catch Me if You Can”, „It's Only the End of the World”, „Laurence Anyways”) este convinsă că numai ea o poate găsi.

Fostă poliţistă, acum pensionară şi aflată în derivă, va trebui să se hotărască să facă echipă cu Raphaël Berger (Malik Zidi, câştigător al unui premiu César - cel mai promiţător actor pentru rolul din filmul „Les amitiés maléfiques”), poliţistul partener al fiicei sale. Amândoi sunt mânaţi de regrete, Catherine pentru că nu a arătat niciodată prea multă căldură sufletească fiicei sale, iar Raphaël pentru că nu şi-a protejat mai bine partenera.

Împreună, ei vor părăsi suprafaţa şi se vor afunda în adâncurile Parisului pentru că toate semnele indică că Julie s-a pierdut în subteran - şi aceasta este o problemă, deoarece sub Paris nu există un sistem obişnuit de canalizare şi subsoluri. Sub străzi şi metrouri se află Catacombele, un sistem de peste 300 de kilometri de tuneluri, morminte şi caverne datând de secole.

Catherine şi Raphaël descoperă o organizaţie care face trafic de persoane - numită Nox - şi care scoate la licitaţie pe darknet, cu complicitatea unor poliţişti corupţi, dreptul asupra vieţii unor persoane, imigranţi sau persoane fără adăpost. Nox foloseşte tunelurile de sub străzile Parisului pentru desfăşurarea activităţii sale criminale. Catacombele, un cadru tulburător, dar şi de o frumuseţe terifiantă, reprezintă adevărata vedetă a acestui serial.

Pe măsură ce sondează mai adânc, producţia de 6 episoade lansată în 2018 devine o radiografie a unei societăţi tot mai întunecate, în care poliţiştii sunt ucişi, instituţiile nu acţionează mereu în interesul celor aflaţi la nevoie, iar strigătele lor de ajutor nu primesc niciun răspuns.

